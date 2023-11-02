海底撈1.3億購日酒店營運商

不過市場卻對此交易「彈多過讚」，連累海底撈股價昨急挫12.78%，收報17.06元，單日市值蒸發逾139億元。

公告提及，JAPAN HAI持有在日本開發溫泉的許可證，擁有並管理一家位於日本長野縣輕井澤的酒店，同時計劃開發一個混合式溫泉度假村，將於2027年竣工。

海底撈強調，雖然經營溫泉度假村並非其主營業務，但溫泉度假村未來能夠為海底撈會員及忠實客戶提供增值服務，添加消費場景以迎合消費者的多元需要。

憂分散核心業務注意力 投行富瑞批評，海底撈收購日本酒店與其火鍋業務無關，有機會分散核心業務注意力，予其目標價為22.2元，評級維持「持有」。

至於日本酒店之所以得到外資垂青，則與日圓匯價及日本旅遊業在疫情過後急速復甦有關。

據MSCI Real Assets統計，今年來外資共斥20億美元（約156億港元）投資日本酒店，為亞洲商業地產之冠；2022年全年投資額亦達14億美元（約109億港元）。