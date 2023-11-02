百勝季賺19億 增18%

集團上季收入29.14億美元，按年增長8.52%，少過市場預期；經營利潤按年增長2.21%至3.23億美元，按固定匯率計增9%；經調整經營利潤則「破頂」增至3.27億美元，按列帳基準按年增長3%，按固定匯率計按年增長10%；若扣除業主及政府疫情期間提供補貼的影響，更增長21%。

同店銷售恢復到疫前90% 受惠開新店及同店銷售增長，按固定匯率計，百勝上季的系統銷售額按年增長15%，當中肯德基及必勝客各增15%及13%；整體同店銷售按年增4%，肯德基及必勝客分別增4%及2%，惟增長均較第二季放緩。

首席財務官楊家威表示，第三季同店銷售恢復到2019年同期水平約90%，但公司注意到消費需求在9月底開始走弱，並延續到10月份。考慮到季節性因素，第四季的銷售額和利潤通常較低，因此即使銷售額小幅波動，也可能對盈利造成顯著影響。

首席執行官屈翠容解釋，部分與十一及中秋假期期間，大量民眾回家慶祝有關，另一方面則是消費者在高端產品的消費有一些減少，但強調高端產品依然表現良好。集團會繼續拓寬價格帶以吸引更廣的客群、挖掘未被充分滿足的消費者需求，特別是低線城市。其中必勝客繼續拓展50元人民幣以下價格帶的薄餅產品，以佔據整個薄餅市場的重要市場份額。

增500店 看好內地潛力 今年首3季，百勝中國的經營利潤達到9.96億美元，經調整經營利潤則達到10.05億美元，兩者按年都增近70%，按固定匯率亦增近80%。

不久前上調全年淨增門店目標至最多1,600家的百勝，上季淨增500家新門店，首3季淨增1,155家。屈翠容表示，正朝着目標穩步邁進，新店的回報期和單店盈利性保持穩健，並重申即使中國經濟溫和增長，中國市場仍具備巨大、有待挖掘的增長潛力。

券商富瑞評論，百勝中國季績不對辦的主要原因，乃肯德基及必勝客同店銷售按年增長分別只有4%及2%，比其預測分別低兩個百分點及6個百分點，而且餐廳利潤率僅得17%，原本以為同店銷售復甦可以令數字達到18.7%。

就餐廳盈利能力下降，百勝中國的解釋是去年同期有臨時補貼，反觀今年加緊促銷，而且工資成本上漲。富瑞暫時維持百勝中國目標價於556.4元。

百勝中國第三季業績摘要