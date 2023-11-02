華中小企製造業再陷收縮

內地製造業景氣再度下降，反映中小企活動為主的財新製造業採購經理指數（PMI）於10月報49.5，不單止較9月下降1.1個百分點，跌至3個月低位，重陷50以下的收縮區間，也遜於市場預期的50.8。這一走勢與反映大型企業活動、由國家統計局公布的製造業PMI一致，兩者都是降至49.5，落在盛衰分界線之下。

供給就業外需均下降 從分項指數看到，10月製造業需求緩慢擴張、供給收縮。財新製造業新訂單指數連續第3個月處於擴張區間，但增幅縮小，顯示需求擴張速度放慢。新出口訂單指數仍然低於盛衰分界線，受訪企業普遍表示，全球經濟疲弱，加上高物價，導致海外市場銷售受挫，製造業企業相應減少供給。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月製造業景氣不高，內需維持擴張趨勢，但速度漸緩，供給、就業、外需均下降。雖然第三季經濟出現築底回升迹象，但經濟恢復基礎仍不穩固。

惠譽料財政支持加碼 他續稱，中央政府日前決定增發一萬億元人民幣國債，用於支持災後重建和提升防災減災救災能力。這部分基礎設施建設投資將有助於穩定經濟，但對居民收入增加以及就業和預期改善的傳導效應還需進一步觀察。

評級機構惠譽預期，該一萬億元人民幣國債的資金安排將涵蓋多種類型的符合資格項目，或助力地方政府增加資本支出，但目前尚未發布詳盡的額度分配方案。不過，該計劃可能標誌着2024年中央政府財政支持或將加碼，可帶動經濟增長，但同時會加劇內地不斷上升的政府一般債務負擔。相對於其他相近評級國家實體，中國的財政空間自2019年以來已收窄。

國家外匯管理局國際收支司原司長、中銀證券全球首席經濟學家管濤在上海出席論壇時，引用日本安倍經濟學的「三支箭」理論來分析中國當前經濟環境。他認為，各國的經濟政策應對，大都可以區分為政策刺激（包括財政和貨幣政策）和結構調整。

至於內地面對經濟下行壓力，他謂是以結構性調整為主、政策刺激為輔，當前經濟環境，只有穩住增長才能穩住預期、提振信心，而穩增長政策仍需持續發力，先要管控好3大挑戰：預期引導、風險防化及大國博弈。