港股11月開局險守萬七 交投淡
港股11月開局好淡拉鋸，恒生指數17,000點關口失而復得，全日波幅209點，收跌10點。「水盡鵝飛」格局未改，即使南下「北水」淨流入22.34億元，連續5日累計淨買110.56億元，全日成交額仍只得680.13億元，為兩周以來最少。
恒指昨日輕微高開26點，隨後反覆向下，最多跌133點，低見16,979點有支持，收報17,101點。國企指數收報5,859點，跌兩點或0.04%；科技指數收報3,752點，跌6點或0.18%。
小米逆市創19月新高
鍋圈一手中籤率19%
另外，內地火鍋及燒烤食品供應商鍋圈食品(02517)今日首掛，錄3.34倍超購，一手中籤率19.01%，認購6手可獲一手。上市前夕在3大暗盤市場表現各異，在耀才暗盤收報6.11元，較招股價5.98元升2.17%，每手帳賺52元；在輝立則收報5.97元，跌0.16%，每手帳面虧損4元。
市場觀望美國聯儲局議息結果，信誠證券聯席董事張智威指，美國通脹仍未回落到2%目標水平，未來還有機會加息，加上內地經濟數據欠佳，港股依然一蹶不振。從技術走勢來看，港股一浪低於一浪，尚未見突破，料恒指於16,800至18,200點區間上落。
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