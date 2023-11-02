港股11月開局險守萬七 交投淡

港股11月開局好淡拉鋸，恒生指數17,000點關口失而復得，全日波幅209點，收跌10點。「水盡鵝飛」格局未改，即使南下「北水」淨流入22.34億元，連續5日累計淨買110.56億元，全日成交額仍只得680.13億元，為兩周以來最少。

恒指昨日輕微高開26點，隨後反覆向下，最多跌133點，低見16,979點有支持，收報17,101點。國企指數收報5,859點，跌兩點或0.04%；科技指數收報3,752點，跌6點或0.18%。

市場觀望美國聯儲局議息結果，信誠證券聯席董事張智威指，美國通脹仍未回落到2%目標水平，未來還有機會加息，加上內地經濟數據欠佳，港股依然一蹶不振。從技術走勢來看，港股一浪低於一浪，尚未見突破，料恒指於16,800至18,200點區間上落。