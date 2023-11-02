百大內房「銀十」銷售額瀉33%

內地樓市繼「金九」傳統旺季行情大熱倒灶之後，「銀十」結果亦令市場跌到「一地眼鏡碎」。中指研究院及克而瑞等研究機構發布10月房企銷售成績單，中指院的相關業績排行榜顯示，百大房企首10個月銷售總額為5.29萬億元（人民幣‧下同），按年降13.1%，降幅相比首3季擴大2.8個百分點。單計10月的百大銷售亦按年減33.5%，比9月的近三成跌幅進一步惡化。

即使「金九銀十」期間連一線城市在內的樓市政策已大力鬆綁，但催化作用仍然有限，今年首10月銷售額超千億元的房企陣營僅14家，較去年同期減少兩家。截至10月底止，參考85家滬深上市的房企第三季財報，發現房企現金及現金等價物餘額均值按年下降6.8%，短期有息債務亦回落13.1%，惟長期債務負擔仍較重。從現金流結構來看，籌資現金流也持續淨流出，現金流量淨額仍為負數。

二手樓價連跌18個月 樓價方面，中指院另一報告指，百大城市的10月二手樓價格按月跌0.45%，連跌18個月，按年跌幅擴至2.88%，錄得按月跌價城市高達98個，連續5個月超過90個。以一線城市為例，二手樓價按年跌0.51%，跌幅較9月擴大0.43個百分點，深圳、上海、廣州、北京均下滑。報告稱，重點城市掛牌放盤量持續增長，樓市調控政策放寬帶動部分城市的活躍度提升，二手樓業主積極以價換量，故百城二手住宅樓價繼續承壓。

克而瑞數據亦反映內房銷情未見大起色，百大房企10月實現銷售操盤金額4,066.9億元，按月微增0.6%，但按年急挫27.5%，與9月的29.2%跌幅不相伯仲。當中，近半數房企表現按年及按月雙降，足見房企未脫離苦苦經營的狀態。以今年首10個月累計，百大房企實現銷售操盤金額則約4.56萬億元，按年跌12.8%，比首3季的11%累計跌幅擴大。

對於11月市況，該企認為供應或可在低位回升，但成交不樂觀，預期熱點城市和熱銷項目數量將繼續減少。