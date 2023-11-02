恒大傳以股還債惹不滿
建議境外債權人獲兩子企各30%股權 價值大降
負債纍纍的民營房企巨頭中國恒大(03333)遭香港高等法院警告最後一次押後清盤呈請聆訊，距離12月4日的頒令限期只餘一個多月，惟正被內地立案調查的旗艦附屬恒大地產涉未清償的到期債務累計規模再次回升，9月底止逾2,800億元（人民幣‧下同），幾乎重返6月底止其債務懸崖的高峰。眼見債彈一波未平，一波又起，據報恒大清盤與否的關鍵——新重組方案，早前已向境外債權人拋出，惟境外債券持有人特設小組對新修訂條款大感不滿。
恒大地產未償債務2808億
新重組方案有指是由廣東省政府下屬的一個工作委員會推動，該委員會自2021年底恒大發生債務違約後，一直在監督恒大的重組工作，建議計劃同樣有待中國監管機構的批准。相比原有的重組方案，今次明顯不再涉及新票據發行等多類選項，因此曾支持原有方案的債權人特設小組對大打折扣的新條款，或表現不滿，且恒大能否及時說服被外界形容為重組主要障礙、擁有150億美元債權的C類債權人，恐怕將成重大挑戰。昨日該企股價曾跌穿0.2港元，低見0.198港元，收報0.203港元，跌幅不足1%，連挫3日。
境內債方面，恒大地產依然債台高築。截至9月底止，涉及未能清償的到期債務再衝上2,808.3億元，恒大地產逾期商票累計則約2,060.84億元，相比8月底仍沒有大幅改善；有關恒大地產被執行凍結的子企及參股公司股權，在9月期間更再次新增18宗。
龍光擬85折支付債券本金
至於同於本周一獲香港法院「放生」多一次的龍光集團(03380)，旗下兩家附屬清盤呈請亦被押後至12月4日再訊，內媒稱近期已向債券持有人發出擬定的境外債重組方案。當中涉及多項選擇，包括對境外債務中最多13.33億美元的債券本金按85折支付；債轉股方案中，最多6億美元的債轉股，價格為每股3港元；發行8年期的優先新票據，在第4年支付首筆攤銷款等，上述方案仍有再調整的可能。
身處內房產業動盪危局的綠城中國(03900)執行總裁耿忠強昨形容，現時房地產行業面對「政策發力，形勢嚴峻」的問題。他說，雖然中央已推「認房不認貸」、放鬆限購令等新措施，但目前市場形勢仍然嚴峻，銷售、投資和融資續跌，認為行業仍處於築底收復的階段。明年市場形勢應受惠政策放鬆而好轉，但現時難以估計具體的好轉時間點，因外圍仍面對美國加息、地緣衝突等影響，影響投資及消費信心，恢復力度和速度仍不確定。
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