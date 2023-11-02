恒大傳以股還債惹不滿

恒大地產未償債務2808億

新重組方案有指是由廣東省政府下屬的一個工作委員會推動，該委員會自2021年底恒大發生債務違約後，一直在監督恒大的重組工作，建議計劃同樣有待中國監管機構的批准。相比原有的重組方案，今次明顯不再涉及新票據發行等多類選項，因此曾支持原有方案的債權人特設小組對大打折扣的新條款，或表現不滿，且恒大能否及時說服被外界形容為重組主要障礙、擁有150億美元債權的C類債權人，恐怕將成重大挑戰。昨日該企股價曾跌穿0.2港元，低見0.198港元，收報0.203港元，跌幅不足1%，連挫3日。