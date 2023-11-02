未補價成交：翠麗590呎賣84萬

未補價第二市場資助房屋錄「離奇」低價個案。根據香港房屋委員會資料，上水居屋翠麗花園高層單位在9月僅以84萬元成交，有機會為近年全港最平居屋。

該會資料又顯示，上址實用面積約590方呎，原則屬三房設計，成交呎價只有約1,424元，屬項目2007年後新低。多間地產代理行都表示未聞上述買賣個案或放盤，未知是否其他因素影響是次成交價。

港島居屋樓價同時失守，鴨脷洲漁安苑實用面積約469方呎的中層單位，上月成交價333萬元，呎價約7,100元，做價及呎價同創屋苑2014年後新低。

公居屋交投連跌7個月 市場消息透露，鰂魚涌居屋康山花園10座中層三房單位，實用面積約592方呎，早前曾叫價700萬元，減價至615萬元成交，呎價約10,389元。

另外，據香港房屋委員會資料，10月第二市場公屋及居屋暫錄85宗成交，而9月有關數據經調整後全月錄131宗，創2022年3月後新低，按月再跌約26%，成交量連跌7個月。