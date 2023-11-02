二手平售：百福花園移民盤呎價11載低

減辣無阻二手樓價跌勢，港島屋苑移民盤連環劈價平賣。北角百福花園三房單位約半年間降價約30%，剛以510萬元成交，呎價跌至約8,543元，料屬2012年價位。

中原林龍南表示，上述單位為百利閣中層E室，實用面積約597方呎，原業主已移居外地，今年5月放盤開價730萬元，因見市況淡靜，大幅累減220萬元售出。單位早於1981年以25.5萬元一手購入。屋苑上月已連錄至少兩宗呎價不足一萬元成交，是次進一步下挫。

減辣即沽 嘉湖輸兩成 鰂魚涌太古城同類放盤呎價1.1萬元有交易。美聯范浩軒稱，該盤鄱陽閣中層D室，實用面積約583方呎，兩房設計，9月中開價約820萬元，因移民放售，累減約170萬元，終以650萬元成交，呎價約11,149元，約46年帳面升值約41倍。

辣招期縮短至兩年，業主加快「跳船」。美聯張子健透露，天水圍嘉湖山莊景湖居5座中層E室兩房戶，實用面積約446方呎，放盤僅約3小時，上車客零議價下以400萬元入市，呎價約8,969元。原業主於2021年初購入，帳面蝕112萬元沽貨，不足3年貶值約22%。

該行陳世豪指，屯門市廣場1座中層H室，實用面積約337方呎，原業主持貨不足3年，減辣後即放售，僅約3日以417.5萬元成交，呎價約12,389元，帳面蝕42.5萬元。

同區上車指標利寶大廈較6年前購入價再低近22%出貨。美聯馮景廉表示，單位為中層C室，實用面積約234方呎，用家議價後以228萬元承接，呎價約9,745元。原業主於2017年以292萬元購入。

內地客千萬購逸瓏灣II 事實上，過去兩日市場出現10多宗蝕讓。中原余俊文稱，荃灣灣景花園4座中層E室，成交價820萬元，呎價只有約11,582元，持貨剛滿3年，帳面蝕逾120萬元。該行陳焯偉表示，西南九龍匯璽5B座高層B室一房戶，以868萬元易手，約5年帳面蝕讓129萬元。

相反，內地專才因「慳稅」加快入市。中原梁建禮指，大埔白石角逸瓏灣II高座9座高層C室三房戶，同類買家轉租為買，以1,000萬元入市，呎價約13,624元，較約9年前購入價帳面貶值約6.3%。