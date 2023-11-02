新盤消息：NOVO LAND 2A期加推93伙

折實價335萬起 新地副董事總經理雷霆指，是次以「十足信心價」推出新價單，目前樓市負面因素逐漸退卻，利率有機會於明年見頂回落，料樓價將平穩向好。新地代理總經理陳漢麟稱，價單涵蓋開放式至三房戶，折實價335.49萬至893.18萬元，折實呎價12,345至14,448元。

是次設「置開心樓價保障」，參考差餉物業估價署數據，若然樓價回落，買家最高可享樓價5%的保障金額。另為符合條件的買家，提供相當於樓價2%的快樂換樓/外來人才現金回贈。項目最新示範單位昨向公眾開放，周六起收票。

同系大埔白石角University Hill第2A期交投持續，過去兩日累沽約50伙，吸金逾3.3億元。而同區其他發展商的林海山城，昨以1,638萬元售出9座3樓D室，呎價約14,121元。

樓盤聯同中原地產及中原按揭推出按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳指，是次特別推出「澄天專才港島南安居按揭優惠」。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，將發售單位折實價512.46萬元起。

另外，港島豪宅盤錄大額成交，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，以逾2.54億元招標售出第2座16樓A室頂層連天台泳池特色戶，呎價約78,560元。