新盤消息：NOVO LAND 2A期加推93伙
一手市場的推盤潮擴散至多區。新鴻基地產(00016)近日重啟銷售的屯門兆康NOVO LAND第2A期，昨公布價單4號，提供93伙，折實平均呎價約13,288元，較4個多月前的上一張價單低約7%，並特別增設樓價保障及回贈吸客。
折實價335萬起
新地副董事總經理雷霆指，是次以「十足信心價」推出新價單，目前樓市負面因素逐漸退卻，利率有機會於明年見頂回落，料樓價將平穩向好。新地代理總經理陳漢麟稱，價單涵蓋開放式至三房戶，折實價335.49萬至893.18萬元，折實呎價12,345至14,448元。
是次設「置開心樓價保障」，參考差餉物業估價署數據，若然樓價回落，買家最高可享樓價5%的保障金額。另為符合條件的買家，提供相當於樓價2%的快樂換樓/外來人才現金回贈。項目最新示範單位昨向公眾開放，周六起收票。
同系大埔白石角University Hill第2A期交投持續，過去兩日累沽約50伙，吸金逾3.3億元。而同區其他發展商的林海山城，昨以1,638萬元售出9座3樓D室，呎價約14,121元。
澄天夥代理推按揭優惠
英皇國際(00163)的香港仔澄天，周六分別以價單形式賣85伙及招標出售3伙特色戶。將發售的價單單位折實售價440.14萬至約793萬元，折實呎價15,390元起。該集團副主席楊政龍指，該盤自上周開放示範單位以來，收到大量南區分支家庭客查詢。
樓盤聯同中原地產及中原按揭推出按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳指，是次特別推出「澄天專才港島南安居按揭優惠」。
HOLBORN周日賣22戶
恒基地產(00012)的鰂魚涌THE HOLBORN推出全新「時尚傢俬套餐禮券」優惠及落實本周日發售22伙。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，將發售單位折實價512.46萬元起。
另外，港島豪宅盤錄大額成交，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，以逾2.54億元招標售出第2座16樓A室頂層連天台泳池特色戶，呎價約78,560元。
啟德海灣1期暫超購7倍
嘉華國際(00173)等3間發展商的啟德海灣第1期收票數字持續向上。消息指，截至昨日已接獲逾1,700張入票，按周六以價單形式發售212伙計，暫錄超額逾7倍，同日將招標賣6伙。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，該盤準買家當中有約三至四成屬專才，亦有數組準買家有意購入兩伙或以上。美聯物業向首6名購買項目的專才買家，送贈高鐵車票優惠。
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