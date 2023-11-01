輪商精選：部署做淡日股 留意10059
日本央行昨日公布議息結果，短期政策利率維持負0.1厘，而央行決定放寬孳息率曲線控制（YCC），將容許10年期國債孳息率參考上限以由原來的0.5厘提高至一厘，但央行聲明指會耐心維持寬鬆貨幣環境。會議後日圓兌每美元意外地轉弱，曾低見150.7，創一年新低。
追沽恒指考慮15133
日圓下跌，日經指數則轉跌為升，高低波幅超過1%。日線圖上，日經指數於10月數度跌至30,500點均覓得支持，若繼續看好可留意日經認購證10058，行使價34,170點，實際槓桿10.2倍，明年6月到期。如認為大市或會進一步下跌，可參考日經認沽證10059，行使價27,860點，實際槓桿7倍，明年6月到期。
港股方面，受內地製造業及非製造業採購經理指數（PMI）均遜預期所拖累，港股昨低開後持續向下，恒生指數全日跌293點，恒指低位再靠近17,000點大關。如投資者欲趁低吸納好倉，可參考恒指認購證19383，行使價19,000點，實際槓桿10.6倍，明年3月到期。如擬部署追沽，可留意恒指認沽證15133，行使價16,000點，實際槓桿6.5倍，明年6月到期。
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