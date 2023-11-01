股市估市：手機設備產業鏈緩步復甦
本周為環球央行超級議息周，市場傳聞指美國聯儲局有機會因近期債市現拋售潮，金融市場收緊而結束加息周期。惟相信即使11月不加息，聯儲局亦不會輕易發出轉「鴿」信號，市場預計當局最快2024年6月才減息，且面臨修正風險。
內地方面，10月官方製造業採購經理指數（PMI）重陷收縮區，新訂單指數再次收縮，非製造業PMI擴張放緩，凸顯需求不足問題。由於市場靜候聯儲局議息會議結果、企業業績及有關內地金融工作會議的消息，預計恒生指數於17,000點附近上落。
板塊方面，近期手機設備股獲資金追捧。事實上，在華為Mate 60及蘋果公司（Apple Inc.）iPhone 15等新產品帶動下，手機產業鏈逐步復甦。市場研究機構Canalys數據顯示，內地第三季智能手機出貨量按年減少5%至6,670萬部，已連續兩季跌幅收窄，反映市場或已見底。個別企業展望趨向正面，台積電指出手機及個人電腦（PC）市場出現早期復甦兆頭，大立光亦提到iPhone高端型號加單需求。
比亞迪電子值看好
個股方面，可留意信達生物(01801)。隨着肥胖人群增加、居民體重管理和健康意識增強，減肥需求市場將持續增長。公司旗下Mazdutide為國產進度最快的GLP-1雙靶藥，減肥效果優異，先發優勢明顯。信達中長線目標為2027年整體產品銷售額達到200億元人民幣，2025年EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）達至收支平衡，建議候低收集，向上阻力位54元，支持位39元。
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