鄧成波家族9億放售海濱廣場

由鄧成波家族持有的荃灣海濱廣場再透過代理放盤，是次以意向價9億元放售，平均呎價約3,708元，該批物業於今年5月中曾以12億元放售，不足半年劈價3億元。

世邦魏理仕獲委託以公開招募意向書形式出售上述物業，意向書截止日期為12月12日，意向價扣除市值約兩億元的車位後，每方呎約2,884元。物業坐落於荃灣怡樂街與怡康街，商場共有11層，包括地下至8樓及兩層地庫，總樓面面積約242,691方呎，並提供155個私家車位及16個貨車位。該公司香港資本市場部資深董事吳松基料，買入後可改造成主題式零售、休閒及體驗空間。

資料顯示，鄧成波家族於2015年以約8.2億元購入海濱廣場，其後於2022年初以約13億元放售，以最新放盤價計算，已累積減價約4億元或近31%。

灣仔商廈全層意向4.5億 此外，戴德梁行資本市場部經理羅頌謙指，該行代理放售灣仔海港中心中層全層寫字樓，連租約意向價約4.5億元，租約期至明年第一季。該單位建築面積約15,929方呎，是次放盤平均呎價約28,250元。

市場消息指，牛池灣嘉峰臺地下單號舖，市傳以逾4,700萬元易手，原業主買入不足一年半轉售，帳賺逾一千萬元，物業升幅近三成。資料顯示，銅鑼灣金聯商業中心約14個單位，以約9,008萬元登記易手。