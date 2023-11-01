10大屋苑上月半數跌價 交投升19%

10月部分屋苑買賣交投表現

10月份10大二手屋苑平均實用呎價，佔半數按月回落，荔枝角美孚新邨及茶果嶺麗港城，跌幅分別約7.8%及約7.7%。而10個屋苑上月共錄約118宗買賣，較9月升約19.2%。

美孚新邨上月錄約18宗買賣，按月多約一宗，平均實用呎價跌至約10,498元。中原馮健平表示，區內業主普遍願意減價求售。事實上，該盤10月至少錄4宗帳面貶值成交。

海怡錄10刁 做價返10年前 麗港城只錄約3宗成交，按月挫約66.7%，平均呎價約11,225元。美聯吳紹輝指，屋苑單月交投量料為歷來低位，減辣後至今仍未聞成交。

雖然10大屋苑成交量佔五成按月增加，但其中5個是單位數，施政報告後只共錄約20多宗，仍屬低水平。

鴨脷洲海怡半島10月錄約10宗買賣，按月增逾2.3倍，升幅為藍籌屋苑中最多。中原盧鏡豪透露，該盤17座低層H室套四房戶，實用面積約879方呎，剛以1,338萬元成交，呎價約15,222元，做價重返10年前。

此外，將軍澳全區錄約112宗買賣，按月增約17%。美聯羅定康指，日出康城領凱9座右翼低層D室套四房戶，減至945萬元成交，呎價約9,497元，低估價近13%。

市場消息透露，尖沙咀凱譽高層H室兩房戶以蝕價放盤，累減至868萬元易手，呎價約19,161元，內地背景業主約6年半帳蝕逾347萬元或約28.6%。香港置業方文偉稱，長沙灣愛海頌1座低層D室三房戶，成交價1,000萬元，約3年帳蝕約156.5萬元。

洋房更慘烈。美聯吳楚興指，東涌海珀名邸雙號屋，以1,950萬元售出，呎價約8,280元。持貨約13年帳蝕498萬元。