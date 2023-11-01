新盤爆發大混戰
新盤市場爆發大混戰，市場兩個焦點新盤周末將正面交鋒，為施政報告後首場全新盤銷售活動。啟德海灣第1期落實周六首輪發售218伙，而香港仔澄天昨率先招標連沽兩伙特色戶，並加推單位，安排周末發售88伙。何文田譽林昨突擊開價，推出首張價單，提供30伙，折實入場呎價17,909元為該區7年來最低。
啟德海灣周六賣218伙
由嘉華國際(00173)等3家發展商合作的啟德海灣第1期，首輪以價單形式發售212伙。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，按項目已收逾1,500票計，暫超額約6倍，將於周五下午一時截票，開售當日即場抽籤決定揀樓次序及同步標售6伙。
親海駅推新付款計劃
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，價單單位戶型涵蓋一房至三房，折實價約575.01萬至約1,546萬元，折實呎價17,987元起。中國海外地產董事總經理游偉光稱，招標發售的「樓王」單位均為三房一套間隔，屬2A座A室，實用面積771方呎。
長實集團(01113)旗下油塘親海駅昨更新價單，推出全新「升級3房Chill Easy」付款計劃，最高19%折扣。長實首席營業經理郭子威稱，入場戶為2B座20樓E室，實用面積707方呎，折實價1,049萬元，折實呎價約14,837元。此外，美聯物業為馬頭角文曜及北區高爾夫‧御苑一手單位新買家，送贈旅遊禮券及移居香港顧問服務。
澄天加推30個單位
英皇國際(00163)的香港仔澄天昨晚加推價單2號，涉及約30伙。發展商同日公布，將在周六首輪悉數出售首兩張價單共約85伙，及招標3伙連平台特色戶。
NOVO LAND 2A今出新價單
該集團副主席楊政龍表示，項目昨日透過招標連沽兩伙連平台特色戶，呎價均為兩萬元，包括5樓A室，實用面積288方呎，成交價576萬元。
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，將於今日公布價單4號。新地代理總經理陳漢麟表示，新價單提供不少於93伙，戶型涵蓋開放式戶至三房戶。該盤全新示範單位即日起對外開放，最快下周發售。
同系大埔白石角University Hill第2A期，昨晚展開新一輪銷售，重現排隊買樓場面，並沽出約49伙，佔可供發售的88伙價單單位約56%，躍升成為10月新盤銷售量之冠。香港興業國際(00480)的愉景灣意堤，以2,000萬元招標沽出8座1樓B室三房戶，呎價約14,154元。
譽林折實呎價$17909起
永義國際(01218)的何文田譽林已屆現樓，全盤設56伙，首張價單涉該盤逾半數單位，折實平均呎價約20,936元。該公司主席兼首席行政總裁官可欣表示，首批以「震撼價」推出，料將引起市場熱話。
該公司投資經理甘明晉稱，價單設4種付款方法，90天付款計劃設最高10%折扣，不同戶型單位有9.8萬至22.8萬元的家具折扣，入場戶8樓D室，為實用面積260方呎的開放式戶，折實呎價20,373元。現樓示範單位已隨即開放予公眾參觀。
價單所見，首批單位實用面積介乎260至754方呎，全數開放式戶及一房戶折實價均為「5字頭」，另亦有8伙的折實呎價低於兩萬元。一房戶及兩房戶折實入場費，分別為562.5萬元及884.7萬元，而三房戶的折實價1,277萬元起。
開價何文田7年最低
若買家選用120天一按付款計劃，可申請由指定財務機構提供一按貸款，最高可承做八成樓價，年期不多於25年，首18個月為免息免供期，其後為最優惠利率（P）加2.49厘。
資料顯示，同區的瀚名曾以招標形式推售，及後在去年5月推出首張價單，當時30伙折實平均呎價約23,300元。譽林現時首批呎價較近年半前低約一成。中原陳永傑指，該盤首批折實入場呎價低於兩萬元，同區對上一個要追溯至2016年皓畋，當時首批折實最低呎價僅16,008元，故可說是時光倒流7年。
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