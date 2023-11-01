新盤爆發大混戰

新盤市場爆發大混戰，市場兩個焦點新盤周末將正面交鋒，為施政報告後首場全新盤銷售活動。啟德海灣第1期落實周六首輪發售218伙，而香港仔澄天昨率先招標連沽兩伙特色戶，並加推單位，安排周末發售88伙。何文田譽林昨突擊開價，推出首張價單，提供30伙，折實入場呎價17,909元為該區7年來最低。

親海駅推新付款計劃 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，價單單位戶型涵蓋一房至三房，折實價約575.01萬至約1,546萬元，折實呎價17,987元起。中國海外地產董事總經理游偉光稱，招標發售的「樓王」單位均為三房一套間隔，屬2A座A室，實用面積771方呎。

NOVO LAND 2A今出新價單 該集團副主席楊政龍表示，項目昨日透過招標連沽兩伙連平台特色戶，呎價均為兩萬元，包括5樓A室，實用面積288方呎，成交價576萬元。

該公司投資經理甘明晉稱，價單設4種付款方法，90天付款計劃設最高10%折扣，不同戶型單位有9.8萬至22.8萬元的家具折扣，入場戶8樓D室，為實用面積260方呎的開放式戶，折實呎價20,373元。現樓示範單位已隨即開放予公眾參觀。

價單所見，首批單位實用面積介乎260至754方呎，全數開放式戶及一房戶折實價均為「5字頭」，另亦有8伙的折實呎價低於兩萬元。一房戶及兩房戶折實入場費，分別為562.5萬元及884.7萬元，而三房戶的折實價1,277萬元起。

開價何文田7年最低 若買家選用120天一按付款計劃，可申請由指定財務機構提供一按貸款，最高可承做八成樓價，年期不多於25年，首18個月為免息免供期，其後為最優惠利率（P）加2.49厘。

資料顯示，同區的瀚名曾以招標形式推售，及後在去年5月推出首張價單，當時30伙折實平均呎價約23,300元。譽林現時首批呎價較近年半前低約一成。中原陳永傑指，該盤首批折實入場呎價低於兩萬元，同區對上一個要追溯至2016年皓畋，當時首批折實最低呎價僅16,008元，故可說是時光倒流7年。

郭子威（左）表示，親海駅設印花稅優惠吸引專才。 譽林已屆現樓，全盤設有56伙，主打三房戶。 楊政龍表示，澄天昨首度錄得成交，連沽兩伙特色戶。 譽林首張價單詳情 陳漢麟（左）指，NOVO LAND單位已配置全方位智能家居平台。