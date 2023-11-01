華為推平價手機吸年輕客

華為積極搶攻智能手機市場份額，剛發布nova 11 SE手機，搭載鴻蒙4（HarmonyOS 4）作業系統，售價由1,999元（人民幣‧下同）起，在華為商城訂購可獲50元折扣。

據公開規格，nova 11 SE有招牌11號色、曜金黑、雪域白3種配色，前後雙高解像鏡頭，7.39mm薄機身、6.67吋FHD+解像OLED中置開孔屏，攝影部分提供一億像素3鏡、3,200萬像素前鏡，另具備66W SuperCharge Turbo 2.0快速充電。

回顧華為手機各系列機型，Mate系列主打商務旗艦，定位高階旗艦機；P系列為次旗艦，定位年輕消費者群體；nova系列主打顏值及前置美顏拍照，定位年輕用家；暢享系列主打性價比，定位中低階市場。華為nova 12亦是頗受外界關注的下代新品，產業鏈人士透露，下代nova手機是否採用自研晶片還未確定。

華為推出Mate 60系列後，消費電子產業鏈掀起一波備貨熱潮，Mate 60系列手機銷量攀升，據報公司明年的智能手機出貨量有望提高至6,000萬部以上。

早前被內媒踢爆申請註冊「遙遙領先」商標的華為公布，鴻蒙4系統是重要里程碑。華為宣布這個可以用於手機、平板、智能電視和汽車等的系統，下載次數已經超越一億次，這數字包括全新購入的新裝置，還有舊裝置系統升級。

鴻蒙4下載量87日破億 由鴻蒙4在8月初發表到下載量突破一億次大關，華為表示僅花了87日，意味着每日平均下載和安裝次數超過110萬次，成為史上升級速度最快的HarmonyOS版本。雖然這是鴻蒙系統的一項里程碑，但華為並沒有大鑼大鼓舉辦慶祝活動，而是透過華為和鴻蒙的官方微博帳號低調公布。