日央行准長債息超一厘 圓匯反跌

每百日圓兌港元走勢

日本央行舉行貨幣政策會議後，維持短期利率目標在負0.1厘不變，但出乎市場意料地調整國債孳息率曲線控制（YCC）的措詞，表示將10年期債息上限一厘作為YCC操作的參考，而不是以往硬性的嚴格上限。市場解讀為央行容許該債息可略高於或略低於一厘水平，此前市場原估計央行會明確地擴大上限水平至上下1.5厘。日本5年期國債孳息率昨日升幅約0.054厘，漲至0.465厘，為2011年4月以來最高水平。

植田：耐心實施寬鬆幣策 放寬YCC理應增加日圓的吸引力，然而日圓匯價昨日不升反跌1.26%，兌每美元跌穿150水平，低見151.01；每百日圓兌約5.182港元。日圓兌每歐元更貶至160.85的2008年以來低位。

日本央行行長植田和男在會議後表示，會耐心地繼續實施貨幣寬鬆政策，並決定採取新的措施。在經濟和金融市場不確定性極高的情況下，央行的決定旨在使操作更加靈活，而日央行亦有可能在10年期債券孳息率低於一厘的情況下進行額外的緊急債券購買。

通脹方面，該央行上調今後3個財政年度的核心通脹預測，預料今明兩年度核心通脹率2.8%，較7月時預測調高0.3個百分點及0.9個百分點；2025年度通脹率亦上調0.1個百分點至1.7%。央行指，即使上調通脹預期，但仍對通脹將回落的看法不變。

上調今年經濟預測至增2% 同時，該央行將今年度經濟增長預測上調0.7個百分點至2%，明年度增長預測下調0.2個百分點至1%，2025年度維持1%的增長預測。對此，植田補充，將靈活應對經濟和物價走勢，如有必要，會毫不猶豫地採取更多寬鬆措施。

日央行或要推出更多寬鬆措施其實不無道理，其9月經季節調整後工業生產指數初值雖然終止連跌兩個月，按月回升0.2%，報103.33，但遠遜市場預期的回升2.5%；未經調整原指數按年更意外多跌0.2個百分點至降4.6%，報106.9，創逾一年最大跌幅，並且已連跌3個月，市場原預期僅降2.3%。

另外，經季節調整後，日本9月新屋動工按月意外轉降1.5%，前值為升4.4%；50大建築商訂單按年續降3%，前值為5個月來首降4.3%，9月報20,973億日圓。惟幸日本失業率由8月時的4個月高位2.7%，於9月回落至2.6%，符合市場預期；零售銷售額由8月的按年升7%，放緩至上月升5.8%，略遜於市場預期升5.9%，但已連升19個月。