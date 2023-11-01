產經

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●中信股份(00267)全資附屬中國中信今年首9個月淨利潤393.24億元人民幣，按年跌19.22%。粵海廣南(01203)同期賺9,812萬元，按年倒退19.7%。
●中石化油服(01033)中標墨西哥國營石油公司IXACHI三維地震採集處理項目，施工面積2,004平方公里，中標總金額1.57億美元，約佔公司中國會計準則去年營業收入的1.53%。
●大酒店(00045)宣布委任Keith James Robertson為執行董事及財務總裁，生效日期有待確定，預期將不遲於明年2月29日。
●新天綠色能源(00956)今年第三季按中國會計準則計錄淨利潤6,789.92萬元（人民幣‧下同），按年升36.93%；首9個月賺15.06億元，按年減少9.54%。另三一重裝國際(00631)首9個月純利約17.71億元，按年增約36.7%。
●浙江滬杭甬(00576)今年首9個月賺40.78億元（人民幣‧下同），按年升38.69%；成都高速(01785)同期按中國會計準則計賺5.16億元，按年增14.7%。
●創維集團(00751)宣布，旗下創維投資管理及創維科技諮詢，共同出資4億元人民幣，參與安徽創維啟航產投股權投資基金合夥企業（有限合夥）的40%資本承擔。
●三巽控股(06611)今年首9個月實現累計合約銷售額約6.68億元人民幣，按年跌64.46%。
●鳳祥食品(09977)今年第三季度總收入約14.42億元人民幣，按年增長2.3%，按季增長14.4%。
●莊士機構(00367)料截至今年9月底止半年虧損將介乎4.7億至5.3億元，去年同期虧損約4.29億元；同系的莊士中國(00298)料同期虧損將介乎1.9億至2.7億元，去年同期虧損約1.87億元。
●歐元區10月消費物價指數（CPI）初值按年升2.9%，預期升3.1%，9月初值及終值均為升4.3%；另第三季度國內生產總值（GDP）初值按年升0.1%，預期升0.2%，次季度初值及終值分別為升0.6%及升0.5%。
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