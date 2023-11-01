●歐元區10月消費物價指數（CPI）初值按年升2.9%，預期升3.1%，9月初值及終值均為升4.3%；另第三季度國內生產總值（GDP）初值按年升0.1%，預期升0.2%，次季度初值及終值分別為升0.6%及升0.5%。