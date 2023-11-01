百威季賺23億持平 股價挫逾3%

期內，收入18.97億美元，按年升1.98%，按公司內生增長數據計算則增7.1%，而每百升收入增長6.5%。總銷量27.64億公升，按年增0.56%，主要受集團在中國的穩健表現及在印度的強勁增長所推動。

首9月收入漲4.7% 總結首3季，盈利倒退5.4%至8.75億美元；正常化溢利為8.79億美元，按年增0.11%，每股基本盈利6.62美分。收入為55.63億美元，按年升4.7%，按內生增長數據計更增11.5%，每百升收入增加5.2%；毛利率達51%，按年輕微上升0.1個百分點。受惠中國市場復甦，及印度市場強勁增長，總銷量按年增6.03%至77.1億公升。

百威亞太首席執行官及聯席主席楊克表示，今年首9個月的中國業務持續高端化，高端及超高端產品收入實現雙位數增長，從而帶動營收和獲利，以及除息稅折舊攤銷前盈利率增長。

他又指，印度業務的營收亦實現雙位數增長，而且除息稅折舊攤銷前盈利率持續增長。南韓業務方面，經營環境經歷挑戰，但看到按季表現獲得持續性改善，當地產品近期已加價。