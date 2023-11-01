股神再掟比亞迪 持股剩7.98%

不過，一眾大行於業績之後仍舊唱好比亞迪，其中花旗予其H股目標價為602元，評級「買入」。該行估計，比亞迪第四季每部車淨利潤按季可升到1.2萬至1.3萬元人民幣，明年每部車的更可望挑戰1.4萬至1.5萬元人民幣。

瑞銀亦將比亞迪目標價由345元上調至360元，維持評級「買入」。瑞銀指，比亞迪產品組合升級兼現金流強勁，料第三季推出的高端車型可能會帶來更高的銷售貢獻，所以仍然是該行最看好的電動車品牌。

至於評級機構惠譽最新認為，歐洲電動車供應鏈仍要依賴中國產的動力電池，估計歐盟對內地製造電動車開展反補貼調查，歐洲車企或難獨善其身。

Hertz擬放慢採購電動車 另邊廂，美國電動車企特斯拉（Tesla）持續減價銷售自傷毛利率，連累股價連日失守200美元大關，周二開市早段靠穩，報198.32美元。

不僅如此，特斯拉殞落對全行產業鏈亦構成影響。美國租車公司Hertz行政總裁謝爾（Stephen Scherr）最新表示，由於電動車維修成本高過預期，加上電動車折舊攤銷成本高，雖然該企第三季營業收入創新高，但利潤未達預期，因此未來購買電動車的速度將會再放慢。