內地人今年「雙十一」預使多18%

內地大型購物盛事「雙十一」快要開鑼，諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）對逾2,000名中國消費者進行的調查顯示，內地消費者計劃在「雙十一」的總平均支出按年增加18%，形容今年是疫情後第一個消費回歸「正常」的雙十一，消費情緒和預算都「非常強勁」；超過六成受訪者表示，今年在這個購物盛事將消費至少3,000元人民幣，這一比例較去年增長11個百分點。

不過，問到預期今年多買甚麼產品時，排名居前的有日用品、服裝及配飾、美容及個人護理產品，計劃開支按年增加的比例都超過40%，而購買意向下降幅度最大的是奢侈品，比例只有約20%。

周大福珠寶集團首席品牌官陳義邦表示，年輕消費者對珠寶首飾背後的設計理念及工藝更重視，這些都是影響集團策略的因素。他又同意內地訪港年輕旅客可能傾向來港深度遊，趨勢確實有不同。

他指，目前正進行「雙十一」購物節的推廣，只是之前關注點可能是提早多久開售、折扣幅度多少，未來有關策略則更注重產品故事及設計。

華金條金幣需求季升66% 此外，世界黃金協會的數據顯示，地緣政治及經濟的不確定性，加上其他資產表現差勁，推動中國上季對金條及金幣需求達到82噸，按年增長16%，按季更激增66%，投資需求是2021年首季以來最勁，首3季中國居民一共掃入197噸的金條及金幣，較去年同期增加25%。