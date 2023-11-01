內地人今年「雙十一」預使多18%
內地大型購物盛事「雙十一」快要開鑼，諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）對逾2,000名中國消費者進行的調查顯示，內地消費者計劃在「雙十一」的總平均支出按年增加18%，形容今年是疫情後第一個消費回歸「正常」的雙十一，消費情緒和預算都「非常強勁」；超過六成受訪者表示，今年在這個購物盛事將消費至少3,000元人民幣，這一比例較去年增長11個百分點。
不過，問到預期今年多買甚麼產品時，排名居前的有日用品、服裝及配飾、美容及個人護理產品，計劃開支按年增加的比例都超過40%，而購買意向下降幅度最大的是奢侈品，比例只有約20%。
周大福：六成Z世代愛買金
珠寶商周大福(01929)則認為，中國珠寶行業前景依然樂觀。該企昨公布一項對中港兩地5,000名年介18至40歲的消費者進行調查，發現兩地年輕人，特別是18至24歲的「Z世代」更熱衷於買金，這一比例達64%，高過25至29歲以及30至40歲的組別。
周大福珠寶集團首席品牌官陳義邦表示，年輕消費者對珠寶首飾背後的設計理念及工藝更重視，這些都是影響集團策略的因素。他又同意內地訪港年輕旅客可能傾向來港深度遊，趨勢確實有不同。
他指，目前正進行「雙十一」購物節的推廣，只是之前關注點可能是提早多久開售、折扣幅度多少，未來有關策略則更注重產品故事及設計。
華金條金幣需求季升66%
此外，世界黃金協會的數據顯示，地緣政治及經濟的不確定性，加上其他資產表現差勁，推動中國上季對金條及金幣需求達到82噸，按年增長16%，按季更激增66%，投資需求是2021年首季以來最勁，首3季中國居民一共掃入197噸的金條及金幣，較去年同期增加25%。
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