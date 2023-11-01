全球經濟信心連跌兩季 存下行風險

特許公認會計師公會（ACCA）和管理會計師協會（IMA）公布最新2023年第三季《全球經濟狀況調查報告》，結果顯示全球經濟信心指數連續第二個季度下跌，以及面臨嚴重的下行風險。其中新訂單、就業及資本支出3個主要指數在第三季均呈現下跌趨勢，顯示全球經濟增長動力進一步削弱，受多個下行風險影響，包括貨幣緊縮政策、政府債券收益率飆升、油價上漲、中國經濟及地緣政治因素。

該報告於上月1至17日期間進行，合共訪問來自全球819位ACCA及IMA會員。受訪的會計師對客戶和供應商可能倒閉的「擔憂指數」錄得輕微上升，但對供應商的憂慮降至2019年以來的新低。鑑於貨幣緊縮政策效果會滯後顯現，擔憂指數預期將在未來數季持續惡化。惟報告補充道，該指數仍在合理區間，未顯示經濟衰退即將出現。

內房問題恐累金融體系 然而，全球經濟前景仍未見明朗，存在下行風險，貨幣緊縮政策效果持續，不確定性高，主要經濟體仍面臨硬着陸或其他金融危機。近數月全球政府債券孳息率大幅上升，以及美元復甦，進一步增加有關風險。

同時，隨着政策刺激力度逐步加大，報告謂，中國經濟出現初步改善迹象，但仍存在因為房地產市場問題可能導致經濟急劇放緩，並在銀行和金融體系中蔓延的風險。此外，10月初開始的以巴衝突繼續導致油價上漲，俄烏衝突加劇也可能導致大宗商品價格上升，建議會計師為其公司或客戶作出相應規劃，應對潛在風險。