華製造業意外重陷收縮

大行憂復甦減弱 救市措施或明年才見效 中國10月份官方製造業採購經理指數（PMI）意外結束連續4個月升勢，回落至49.5，時隔一個月再陷收縮區間，並為7月後低位；同時，10月非製造業PMI亦按月急降1.1個百分點至50.6，創年內新低。雖然國家統計局解釋部分數據受十一長假期前部分需求提前釋放等因素影響，但大行普遍指內需在第四季初減弱，三重探底恐為內地經濟今年底或明年初最大風險。

生產及新訂單指數齊挫 國統局服務業調查中心高級統計家趙慶河表示，受9月較高基數及10月工作日減少等因素影響，10月製造業PMI中，生產指數按月降1.8個百分點至50.9，新訂單指數亦挫一個百分點至49.5。受近期部分大宗商品價格下降及市場需求回落等因素影響，主要原物料購進物價指數及出廠物價指數分別重創6.8個百分點和5.8個百分點，僅報52.6及47.7。全月綜合PMI產出指數只有50.7，觸及今年新低。

荷蘭國際集團（ING）銀行及澳新銀行在報告均指，有別第三季經濟數據，今次PMI表現出乎意料地下行，顯示內地經濟增長勢頭放緩，甚至仍受困。ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell指，最新刺激經濟措施包括擴大財政赤字，將有助抵銷經濟放緩的趨勢。不過，第四季至今已過三分之一，相關措施可能會在明年初對經濟產生更大影響。

野村證券與Robert Carnell一樣，對內地經濟所有增長的擔憂都已過去的說法有保留。前者認為，中央政府於10月底公布額外發行萬億元（人民幣‧下同）特別國債，可見官方對經濟表現並非躊躇滿志，對房地產業挑戰更似束手無策。考慮到出遊及聚會需求在十一長假後淡化、低端城市樓市交投與一線城市分化、愈來愈多主要中資發展商面臨流動資金風險，以及大市信心在資本持續外流下維持憂慮情緒等，該行料經濟環境於未來數月進一步惡化。

建化解地方債長效機制 內地已舉行為期兩日的中央金融工作會議，指出要建立防範化解地方債務風險長效機制，建立同高品質發展相適應的政府債務管理機制，優化中央和地方政府債務結構；促進金融與房地產良性循環，健全房企主體監管制度與資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，建構房地產發展新模式等。

內地製造業PMI回落