港股連挫3個月 累插近三千點

港股於10月傳統「股災月」最後一個交易日向下，恒生指數挫293點，全日成交額縮減8.47%至846.82億元，南下「北水」第四日淨買入，規模19.35億元。總結今年10月跌市「魔咒」再度應驗，恒指累跌697點或3.91%，連跌3個月，累插2,966點或14.77%。

滙豐富達籲押注中資股 A股方面，滬綜指收跌兩點，終止五連升，報3,018點；深成指收報9,863點，挫64點；創業板指數收跌9點，報1,968點。滬深兩市成交9,183億元人民幣。全月計，滬綜指及深成指分別挫2.95%及2.43%，均連續下跌3個月。

據滙豐環球研究的統計，8月初至10月中下旬，北向資金大幅淨流出中國市場，累計流出規模達1,627億元人民幣。從年初至今來看，北向資金的淨流入也減至676億元人民幣。不過，滙豐私人銀行及財富管理中國首席投資總監匡正撰文指，內地經濟低谷已過，股市情緒的轉折點將至，認為A股的情緒面已接近低潮極限，存在中期配置價值。

富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin亦認為，從估值或投資機會來看，中資股相當吸引，故旗下部分基金都予中資股「增持」評級，某些甚至高度重倉中資股，強調投資期要放眼至數年，目前或許是將資金由美國轉移至中國的入市時機。