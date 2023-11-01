港境外使用貸款餘額年跌11%

新股市場及住宅按揭淡靜，本港高息亦驅使業務側重內地的企業，乾脆找渴望放貸的內銀借錢，享受內地減息，本港貸款需求續軟。金管局昨公布，本港9月底貸款及墊款餘額按月再跌0.9%，比去年底減少2.6%，按年跌4.9%。

回顧首9個月，跌幅較大的分類是本港境外使用的貸款，9月底餘額較去年底少7.1%，佔總數約七成的部分—留在本港使用的貸款則減約1%。如果與去年9月底比較，本港及境外使用貸款餘額分別跌2.2%及11.8%，本港使用貸款非貿易用途（如樓按）按年減少1.1%。

存款15萬億 今年升2.3% 事實上，就上季本港使用貸款按年減少1.9%，金管局指是建造業、物業發展業和投資的貸款所拖累。大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健則稱，本港今年私人貸款按年有單位數字增長，該行與市場同步，但高利率環境下，大企業貸款意欲相對不大，中小企卻續增，料環球息口高企會持續至明年下半年，而港息今年會否再上調仍需觀望。

金管局向來以存款總額平息外界對於資金流出本港的疑慮。9月底，本港存款總額折合逾15.78萬億港元，按月升0.2%，今年累升2.3%，繼續高過2020年10月螞蟻集團籌備「世紀上市」時水平；港元及美元（折合港元）按月分別跌0.3%及升0.9%，但首9個月分別累升1.6%及2.8%。

另外，9月底M1（公眾持有貨幣和活期存款）餘額按年跌17.6%，包含定期的M2及M3貨幣供應卻按年均升2.8%，「部分反映投資相關活動」，也許是與市民今年來積極做定期收息有關。

即使銀行體系水浸，結餘仍處低位下，金管局周一仍透過貼現窗向銀行體系注入8.89億元，為10月第4次。港元銀行同業拆息（HIBOR）周二普遍跌，跟樓按有關的一個月期跌0.06厘，至4.9厘，唯一是隔夜息按日升0.13厘，至4.52厘。