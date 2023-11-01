負資產破萬宗 季飆兩倍 勢再上衝

未還按揭額592億 佔整體比重逾3% 本港樓價倒跌，負資產個案隨即「V彈」破萬！香港金融管理局公布，9月底負資產宗數由6月底的3,341宗，急彈2.32倍至11,123宗，直逼去年12月底創下的18年高位！一眾投行已對來年樓價表現打定輸數，樓價「再跌一成」的預測不在少數，幾可斷定負資產宗數短期有增無減，繼續「突破阻力位」！

9月底，本港負資產樓按宗數距離去年12月底的12,164宗，即對上一次破萬，僅差1,043宗；對樓按宗數比率亦按季升1.33個百分點至1.9%，涉及的未償還貸款餘額亦按季飆2.41倍至592.63億元，佔整體比重升至3.19%；而貸款中無抵押部分的金額由第二季的約3億元增至19.81億元，估計都是向銀行以外的財務機構借貸，也就是隨樓價下跌較容易被Call loan的按揭貸款。

專家估明年上半年始回落 一如以往，金管局指，負資產個案涉及按揭成數較高的銀行職員或按揭保險計劃的貸款，調查所得數字僅涉及銀行提供並已知為負資產的一按貸款，不包括二按。由於銀行沒有客戶在二按下未償還貸款的資料，因此無法知悉有多少宗是負資產。

港府上周終於捨得「減辣」，但有測量業人士評論「半桶水」，不能令樓市回升。瑞銀及摩根士丹利事前不約而同估計樓價明年恐挫一成，原因包括按息高踞4厘不下，比其低的租金回報率驅逐投資需求，以及經濟和金融市場未許樂觀。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦指，購買力釋放需時，且現時一手貨尾積壓使發展商傾向平價推盤，就算交投量今年能回穩，也未必會使樓價即時回升，因此負資產仍有上升壓力，快極要到明年上半年始回落。

拖數逾3個月比率按季減 中原按揭董事總經理王美鳳稱，政府減辣和發展商推盤等有助樓市氣氛，但本季負資產數字勢進一步增加，宗數維持「低五位數水平」。按息已從去年約1.5厘攀至4.125厘，現時業主每月供樓的本金比例較以往低，歸還本金速度較以往慢，若樓價並未扭轉回升，脫離負資產的速度亦會較以往慢。

要注意的是，業主負資產不代表無錢還按揭，拖欠3個月以上的負資產樓按貸款比率按季跌0.07個百分點至0.02%，結合失業率低企，因此銀行資產質素乃至金融系統的壓力尚屬極微。2003年上半年沙士時，這個比率為2%以上。

9月新批樓按宗數7年半低 不過，按揭生意確實淡薄。金管局公布，9月新申請按揭宗數按月升2%至8,787宗，但新批樓按貸款額跌28.4%至255.16億元，創逾3年半低，新盤及二手樓分別跌1.7%及16.8%，整體宗數減27.2%至5,130宗，更是7年半新低。首9個月累計，新批樓按貸款額及宗數分別按年跌14.7%及12.5%，宗數是7年新低。

對於早前有發展商要求進一步放寬壓力測試，有金管局消息人士指，實際上有壓測與無壓測的入息要求差異僅5%，而非坊間所言的10%；壓測的宗旨是希望市民上會前審視自己的承受能力。

歷年負資產宗數 本港貸款按月變幅