輪商精選：小米展強勢 留意19671
港股本周期指結算，指數方面未有太大方向，恒指日前回試17,000點關口後回升。若認為結算後恒指於萬七關上有更佳表現，看好可留意恒指認購證20013，行使價18,590點，2023年12月到期，實際槓桿16.8倍。相反，看淡可考慮恒指輕微價外認沽證20457，行使價17,020點，2024年1月到期，實際槓桿9.7倍。
強勢股陸續出現突破，小米集團(01810)昨日延續上周強勢，再升近6%。最新的數據反映，內地第三季智能手機出貨按年跌5%至6,670萬部，小米市場份額按月提升至14%，維持第5名。
如看淡內地手機市場，留意小米熊證50939，收回價15.38元，2023年12月到期，實際槓桿9.9倍。董事長雷軍表示，小米汽車明年上半年上市，而新作業系統會做到全方位整合。
小米股價在成交配合下，升至去年中的高位約14.5元附近。如看好小米新業務，可參考價外認購證19671，行使價16.89元，2024年4月到期，實際槓桿6.2倍。
中芯好友可吼18523
同樣上揚還有中芯國際(00981)，有指華為新手機晶片由中芯生產，中芯股價見半年新高，下一個阻力可留意26元下方，即今年4月高位。如估計中芯可續衝高，參考輕微價外認購證18523，行使價25.05元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。
增長股做好的同時，中資電訊股如中國移動(00941)反覆回調，失守100天線後，於60元以上水平整固。如看淡可參考認沽證20083，行使價56.1元，2024年4月到期，實際槓桿11.6倍。
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