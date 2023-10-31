產經

輪商精選：小米展強勢 留意19671

港股本周期指結算，指數方面未有太大方向，恒指日前回試17,000點關口後回升。若認為結算後恒指於萬七關上有更佳表現，看好可留意恒指認購證20013，行使價18,590點，2023年12月到期，實際槓桿16.8倍。相反，看淡可考慮恒指輕微價外認沽證20457，行使價17,020點，2024年1月到期，實際槓桿9.7倍。
強勢股陸續出現突破，小米集團(01810)昨日延續上周強勢，再升近6%。最新的數據反映，內地第三季智能手機出貨按年跌5%至6,670萬部，小米市場份額按月提升至14%，維持第5名。
如看淡內地手機市場，留意小米熊證50939，收回價15.38元，2023年12月到期，實際槓桿9.9倍。董事長雷軍表示，小米汽車明年上半年上市，而新作業系統會做到全方位整合。
小米股價在成交配合下，升至去年中的高位約14.5元附近。如看好小米新業務，可參考價外認購證19671，行使價16.89元，2024年4月到期，實際槓桿6.2倍。
中芯好友可吼18523
同樣上揚還有中芯國際(00981)，有指華為新手機晶片由中芯生產，中芯股價見半年新高，下一個阻力可留意26元下方，即今年4月高位。如估計中芯可續衝高，參考輕微價外認購證18523，行使價25.05元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。
增長股做好的同時，中資電訊股如中國移動(00941)反覆回調，失守100天線後，於60元以上水平整固。如看淡可參考認沽證20083，行使價56.1元，2024年4月到期，實際槓桿11.6倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。買賣與美國指數掛鈎的結構性產品可能帶有額外風險，包括：（a）與交易日和交易時間差異有關的風險；（b）有關指數的公開資料較少，或未有提供中文版本；（c）與指數有關的政治和經濟風險（例如美國）；（d）匯率風險；（e）可能延遲結算及（f）在成分股並無交易時公布指數水平。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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