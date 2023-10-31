藍塘傲商場連停車場標售

第一太平戴維斯稱，代理公開標售上述項目，截止日期為明年1月15日。該批物業零售商場總建築面積約102,582方呎，另提供135個車位，19個電單車位及9個上落客貨車位。

商舖部分佔地4層，包括地下、一樓、地庫2樓和地庫一樓，物業自2018年落成以來首次公開放售。而租戶及停車場現時每月淨租金收入逾290萬元，物業現時出租率93%。

九龍塘屋地意向3.8億 另外，世邦魏理仕獲委託招標出售荃灣眾安街65號及67號兩地舖，面積分別約1,444方呎及約1,573方呎，連租約意向價共約1.8億元，截標日期為11月15日。該行亦代理出售九龍塘金巴倫道59號屋地，地盤佔地約11,902方呎，可重建面積約10,599方呎，意向價3.8億元，每方呎樓面地價約35,852元。