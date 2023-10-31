新盤月內280宗成交 升11%
10月一手住宅交投量持續淡靜，截至昨日暫錄約280宗成交，但仍屬低水平。隨着施政報告後發展商推盤意欲增，市場人士料，11月一手成交量有望重返千宗水平。新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期就即將展開新一輪銷售，部署日內推出新價單。
10月全新盤銷售活動寥寥可數，至昨日亦僅得九龍塘洋房項目禮著作首度開售，交投量全靠貨尾支撐。其中，市建局旗下啟德煥然壹居，曾預留作「樓換樓」的28個單位減價後公開發售，並悉數售出，交投量位列首位。減價重推的何文田傲玟也沽約23伙。
NOVO LAND 2A將設新付款法
同時，本月錄至少10宗一手樓先租後買個案，撇除上述個案、翻新項目交易及內部轉讓後，月內成交量較上月約253宗增約11%。
另外，新地代理總經理陳漢麟透露，NOVO LAND第2A期將會提供突破性付款方法，相信可惠及上車客、換樓客及外來專才等。該盤的全新三房無改動連家具示範單位於昨日曝光，參照CHARLOT第1A座18樓A1室搭建，屬三房一套間隔，實用面積724方呎，為該座面積最大的標準戶型，僅設26伙。
凱柏峰III加推65個單位
昨日一手市場錄得至少13宗成交，恒基地產(00012)的鰂魚涌THE HOLBORN連沽3伙，套現1,719.21萬元，包括B座6樓B5室一房戶。
長實集團(01113)及新地的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，昨售出1座15樓B室兩房戶，做價648.5萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，沙田星凱‧堤岸沽2座38樓E室一房單位，成交價865.3萬元，呎價約22,475元。據悉買家為內地專才。
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