新盤月內280宗成交 升11%

10月全新盤銷售活動寥寥可數，至昨日亦僅得九龍塘洋房項目禮著作首度開售，交投量全靠貨尾支撐。其中，市建局旗下啟德煥然壹居，曾預留作「樓換樓」的28個單位減價後公開發售，並悉數售出，交投量位列首位。減價重推的何文田傲玟也沽約23伙。