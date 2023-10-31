將軍澳減辣後7宗蝕讓 MONTEREY輸350萬

減辣後將軍澳二手市場即錄逾20宗買賣，惟至少7宗屬帳蝕個案。區內MONTEREY套三房海景單位劈價至1,968萬元沽出，約4年半帳面蝕逾350萬元。

美聯羅定康稱，上述單位為1座低層A室，實用面積約931方呎，開價2,222萬元，施政報告公布當日獲買家睇樓，洽購約5日，累減254萬元，於深夜易手，成交呎價約21,139元。原業主於2019年3月以2,320.8萬元購入，帳面貶值逾15%。

寶林邨3年跌價16% 同區已補價自由市場資助房屋都錄蝕讓。市場消息透露，公屋寶林邨寶勤樓中層12室，實用面積約349方呎，市傳以348萬元售，呎價9,971元，約3年帳面跌價約16%。中原關偉豪指，居屋景明苑B座低層4室三房戶，連地價僅以392萬元賣出，呎價約7,076元。

各區連錄多宗蝕讓及低價成交。美聯黃家明稱，牛頭角淘大花園M座低層3室，成交價523萬元，呎價約16,242元，約4年帳蝕約40.5萬元。中原王勤學指，過去周末元朗錄約5宗二手買賣，錦田北PARK YOHO Venezia的5座低層B室以785萬元沽，約3年帳面貶值近7%。

瓏璽傳劈至3950萬沽 豪宅蝕幅亦顯著。消息稱，西南九龍瓏璽1座五房戶減價後以3,950萬元售出，呎價約26,999元，市傳原業主為內地客，約12年前連車位以近5,800萬元購入，料大幅損手離場。中原陳家鴻則指，北角半山富麗園A座高層戶，連車位售1,280萬元，比高位跌價近三成，約8年帳面跌價近7%。

另方面，美聯范浩軒指，鰂魚涌太古城華山閣連天色戶，實用面積約685方呎，減價40萬元，減辣後以1,060萬元沽出，呎價約15,474元。

中原余仲平表示，荃灣錦豐園2座高層A室，約一年累劈逾百萬元，成交價328萬元屬項目2017年後新低，呎價約9,676元為今年低位。