私宅供應重上高峰

增至10.7萬伙 待售單位8.6萬又破頂 樓市氣氛欠佳，新盤去貨速度緩慢，令私人住宅供應再度回升。政府公布未來3至4年一手私宅潛在供應約10.7萬伙，按季增加約2,000伙，重上歷史高位，而發展商減慢推盤，亦導致待售現樓或樓花單位進一步增至8.6萬伙，再創有紀錄最多。

房屋局數據顯示，第三季錄得的潛在供應當中，現樓貨尾佔約1.8萬伙，較第二季增約1,000伙。而整體樓花單位量維持約7.7萬伙，扣除9,000伙已預售單位，待推樓花約6.8萬伙，數字均與對上一季相同。至於已批出土地上可隨時動工的「熟地」單位，上季錄約兩萬伙，按季稍為回升約1,000伙。

料86%屬中小型戶 該局發言人指，未來一手住宅供應當中，料有9.2萬伙為實用面積小於約753方呎的中小型單位，佔整體供應量約86%，比率與對上一季相同。他預計未來數月將有12幅住宅用地轉為熟地，可提供約3,700個單位。

此外，今年第三季私人住宅落成量亦有明顯增長，相信是推動待售現樓重返高位的原因之一，期內落成單位有約2,500伙，較第二季低位顯著反彈約2.1倍。惟今年落成進度仍然緩慢，首3季累積只有約1.01萬伙，比起全年預測的目標19,953伙，暫僅達標逾五成。

市況去向未明，發展商沒有貿然興建新項目，令施工量下跌，由第二季約6,000伙，按季減少約46.7%，跌至上季約3,200伙。綜觀首3季施工單位累錄約1.15萬伙，則較去年全年僅約1.1萬伙低位為多。

業界冀有助樓市發展 泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，上述現樓待售單位量增加，與一手市場銷售減慢有關，市場有新增供應，導致私宅積存量上升，推高整體潛在供應數字。惟長遠而言，供應重上歷史高位對市場發展亦非不理想，因為當政府看到有足夠私宅時，可以將土地資源投放在公營房屋之上。

他續表示，現時一手待售單位量充足，希望隨着政府減辣，可以加快市場吸納單位的速度。當發展商能夠去貨，其他項目才會投入施工，這樣才是正面循環，故希望減辣後可以加快消耗現樓貨尾，樓市發展也會較健康。

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管方耀明指出，施政報告公布後市場多了潛在買家，不過，暫未對樓價走勢帶來太大影響，期望新供應可吸引買家入市。

一手私宅未來3至4年潛在供應預測