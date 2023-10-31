絲絲講場：原名「肥西老母雞」 老鄉雞擬港上市?

話說近年香港新股市場沉寂，少有明星新股登場，猶如一潭死水。不過，昨日有則新股消息牽動一石激起千重浪，如果成真，絕對可以問鼎今年「最熱門」新股！點解？原來就係前稱「肥西老母雞」、如今已改名為「老鄉雞」嘅中式快餐店新星，據聞最快喺11月將會遞表。可惜消息真假難辨，有機會空歡喜一場。

來自安徽肥西縣 嗱，絲絲作為一位淑女，平時聽到粗口都會打冷震，所以「肥西老母雞」絕無任何不雅含意，外省人更加唔明有咩問題。之所以會有呢個名，係因為呢個品牌來自安徽省合肥市嘅肥西縣，主打經典菜式「肥西老母雞湯」故而得名。第一間「肥西老母雞」快餐店喺2003年開業，並且逐漸走向全國；2012年進行品牌升級，正式改為現名──老鄉雞。

雖然老鄉雞喺香港未有分店，但由於佢前身「肥西老母雞」品牌享負盛名，唔少香港人都有所聽聞、網上亦不時有人分享呢間餐廳嘅圖片，討論熱度高踞不下，就算米芝蓮餐廳都冇咁多人關注。

余絲韻