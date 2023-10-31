麥當勞淨利潤升17%

美式連鎖快餐店麥當勞公布，截至9月底止一季收入按年增長13.96%至66.92億美元；淨利潤亦增長16.93%至23.17億美元。在全球範圍內，麥當勞上季的銷售額按年增長11%，同店銷售增長8.8%。

麥當勞股價於周一早段曾升2.01%。該公司的管理層稱，美國的同店銷售上季按年增長8.1%，主要是由於加價令每張單的平均銷售額有增長。與此同時，餐廳的行政改善、營銷活動及數碼化亦促成了增長。至於其他市場方面，英國、德國及加拿大的同店銷售表現亦相當強勁。

自營店去季收入多20% 值得留意的是，包括中國、日本等市場在內的「國際開發授權市場」同店銷售按年增長10.5%，表現好過美國業務及國際經營市場業務。

從收入分項來看，麥當勞自營店的收入按年大增20.3%至25.56億美元，好過特許經營餐廳10.23%的增幅。行政總裁Chris Kempczinski表示，宏觀經濟環境的發展符合公司的預期，對未來戰略方向及業務表現仍充滿信心。