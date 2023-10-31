聯儲放風凍息 道指早段曾飆327

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，該局的官員處於議息會議前的「緘默期」，故無法公開發表評論。不過，有「聯儲局線人」之稱的美國記者Nick Timiraos再一次擔當傳聲筒的作用，暗示聯儲局將不會加息。

聯儲局向來有利用媒體「放風」，提前預告貨幣政策決定的傳統，目前擔當這一「線人」角色的正是Timiraos。他在最新一篇文章中表示，美國國債孳息率上升，可能會令聯儲局歷史性的加息結束；又引述經濟學家稱，目前債息上漲所產生的效果，已抵得上兩到3次的加息行動。

美股周一早段全線上揚，道指曾升327點，報32,745點；標指升46點，報4,163點；納指升199點，報12,842點。

大摩料美股反彈機率降 展望後市，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson認為，期望美股會在年底前大反彈的投資者將會失望。他指出，市場廣度不佳、企業盈利向下修正、消費者信心減弱等因素，已經導致「第四季股市反彈的機率大幅降低」。

他指出，即使在經濟表現良好的情景下，市場對第四季度及明年的企業盈利預測依然屬於過高，而貨幣及財政政策只會繼續收緊，大多數企業都要面對盈利風險。

美國金融史學家Jim Grant則認為，近期債息飆升及債券市場波動，可能是長達數十年的債券熊市開始的先兆。他表示，回顧過去150年，債券的牛熊周期每次都至少持續20年。他認為全球已進入了一個通脹時代，股票與債券的關聯已發生變化；又指各大經濟體無限制地印鈔，最終必定會受到懲罰，而黃金則是可以對沖「貨幣亂象」的投資。