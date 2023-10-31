中石油首9月賺1316億增10% 跑贏同業

中石油股價走勢

上季營業收入減近5% 業績公告顯示，截至9月底止季度，中石油營業收入按年跌4.58%至8,022.64億元，「油氣和新能源」（上游勘探開發）、「煉油化工和新材料」、「銷售」（油站）及「天然氣銷售」均見銷售額差過去年同期。

不過，除了上游業務之外，其他分部都做到「減收增利」。中石油上季上游業務的經營溢利按年下跌16.46%至471.81億元，原因與中海油一樣是石油及天然氣價格下滑。就首9個月而言，油氣單位操作成本為每桶油當量11.25美元，按年慳4.09%，但抵銷不了油價跌幅。

中石油盈利跑贏中海油，原因在於中海油只做上游，沒有下游盈利的改善。跟中石化一樣，中石油上季化工業務錄得經營溢利2.92億元，雖然仍很微薄，但按年總算扭虧。

煉油及與之配合的銷售業務，乃中石油上季盈利增長加速的關鍵。煉油經營溢利按年激增2.5倍至91.7億元，銷售則錄得經營溢利63.32億元，按年虧轉盈。

單看內地，上季汽油銷量按年增長18.15%至13.78萬噸，增速勝上半年的10.87%；煤油明顯因為航班增多，按年多售71.43%至2.85萬噸，增速與上半年相若。商用車所用的柴油按年多售8.71%至17.09萬噸，增速較上半年的18.44%顯著減慢。

內地及海外合計，截至9月底止首3季，中石油柴油及煤油銷量分別回復到疫情爆發前2019年同期的89.52%及95.17%；即使有電動車普及的影響，汽油銷量亦回復到疫前90.61%。

世銀憂油價明年回落 中石油老被詬病長期蝕錢賣進口天然氣，承擔國家透過增加天然氣用量改善空氣環境的成本。不過，該企天然氣銷售分部上季經營溢利按年增長1.68倍至53.56億元，首3季經營溢利按年增長1.38倍至172.77億元。

「三桶油」股價昨日跌2.41至3.45%，主要是紐約期油及布蘭特期油曾跌約2%。世界銀行估計，油價本季每季平均約90美元，明年因全球經濟增長放緩而至回落至81美元，整體商品價格跌4.1%，但警告中東局勢升溫恐令全球每日供應量減少50萬至200萬桶，油價將升到93至102美元，更嚴重的情況下或飆至121美元。