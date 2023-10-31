豐田上半年產銷創紀錄

日本最大車廠豐田汽車（Toyota）公布，截至今年9月底止上半財年包括其子公司大發汽車和日野汽車在內的全球產量創下歷史新高，達到573.8萬輛，按年增長10%；銷量亦同刷新高，主要是由非洲及中東銷量增長帶動。若單計9月份，豐田的銷量按年增長10.5%，而產量則幾乎沒有變化。

此外，豐田和Lexus品牌汽車在非洲地區的銷量增長最快，達22%，緊隨其後的是中東地區的17%；北美地區和歐洲地區的銷量分別增長9.4%和7%。然而，在亞洲部分地區（除日本外），銷量表現相對疲弱，部分原因是泰國和印尼等國經濟放緩。

豐田在中國市場的銷量僅微增不到1%，皆因消費者更青睞電動車。惟豐田在日本市場的銷量大幅增長34%，因為半導體供應相關問題得到緩解。此外，該公司在上半財年銷售182.59萬輛電動車，按年增長38%。

三菱上調利潤預測 同時，日本三菱汽車（Mitsubishi）公布截至今年9月底止上半財年營業收入1,041億日圓，按年增長23.1%，公司料截至明年3月底止的年度營收將按年增長5%至2,000億日圓，淨利潤預測由1,100億日圓上調至1,400億日圓。