比亞迪季賺104億新高

電動車熱銷 毛利率擴 滙豐調升盈測 兩周前已預告盈利會翻倍的電動車廠龍頭比亞迪股份( 01211 )公布，首9個月營業收入4,222.74億元（人民幣‧下同），按年升57.75%，純利按年飆1.29倍至213.66億元；單計第三季，營業收入按年升38.49%至1,621.5億元，純利按年升82.16%至104.12億元，創季度最高。

業績公布前，比亞迪股價升0.16%至246.2港元。滙豐環球研究指出，比亞迪的季績做好，主要是由於其電動車銷量持續增長帶來的規模經濟效應，帶動了更高毛利率。其H股自8月底以來股價僅上升2%，其A股股價更下跌4%，主要是市場過度憂慮其產品的定價壓力，影響其盈利增長。

該行續指，由於新高價車型的交付量和銷量增加，產品結構得到改善，加上持續的規模經濟，現有車型組合的銷售增長勢頭獲得支持，且車型不斷更新及新產品持續推出，故預料該企第四季的盈利將進一步上升，上調比亞迪2023至2025年盈利預測7至16%。

該行削其目標股價4.16%至391港元，以反映宏觀流動性收緊和投資者風險偏好下降，但維持該股「買入」投資評級，並且較周一收市有近59%上升空間。

事實上，比亞迪的業績本身包括比亞迪電子，因此如果將比亞迪電子的收入和毛利從比亞迪減去，可粗略得出首3季撇除比亞迪電子的毛利率超過22%，按年擴闊逾8個百分點，亦即賣車的毛利率理應優於去年，抵禦席捲全行的減價潮。

另外，內地對進口車需求似乎有所放緩。中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，今年9月，如按月比較，汽車商品進口金額微增，出口金額小幅增長；與上年同期相比，汽車商品進口金額小幅下降、出口金額較快增長。9月，汽車商品進出口總額按月增長3.8%，按年增長15.7%。其中進口金額按月增長0.47%，按年下降5.4%；出口金額按月增長5%，按年增長26%。

今年1至9月，全國汽車商品累計進出口總額按年增長14.6%。其中進口金額按年下降18%；出口金額按年增長33.9%。

比亞迪系首3季業績摘要