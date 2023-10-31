標普：過度借貸累地方債台高築

內地將於今年第四季及明年合共增發一萬億元（人民幣‧下同）國債，惟國際評級機構標普全球評級認為，過度借貸可能令更多內地地方政府融資平台（LGFV）適得其反，而部分經濟富庶的沿海地區地方政府融資平台恐面臨信貸緊縮危機。

標普引述山東濰坊市早前陷入違約爆雷事件，指雖然山東經濟總量排名全國第3，惟同時在地方政府融資平台未償債務方面排名第4。該機構又認為，青島地方政府幾個月前成立新平台東鼎實業集團，目的是透過整合更多資產、累積資本，緩解地方政府融資平台的債務壓力，但看到有效性需時。

24省發萬億特殊再融資債 在發萬億元國債前夕，內地24省份先在今個月完成萬億級特殊再融資債券，以償還存量債務。據內媒統計，24個省份累計發行特殊再融資債券約10,102億元，被市場認為是用於償還政府負有責任的隱性債務，從而延長債務期限，降低利息負擔，緩解地方政府債務風險目的。

天風證券首席固定收益分析師孫彬彬分析指，特殊債發行是要與增發國債「錯峰發行」，焦點非近期總發行規模超預期。