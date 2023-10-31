恒大清盤案 再延至12月

高院法官陳靜芬昨稱，「這回真的是最後一次押後」，以待公司提交具體的修訂後重組方案，可是若恒大無法達到其所設的標準，法院「很可能」於下次聆訊時頒下清盤令。

銀行撇帳 困擾金融市場 信誠證券聯席董事張智威認為，買恒大股票如買六合彩，投資者「博內地政府會出手拯救」，惟至今當局都是以減房貸利率、放寬購房限制等救樓市，未有注資予內房企業，態度明顯，故恒大值博率不高，未來要清盤亦不足為奇，「成兩萬幾億元債，點還啫？」故他籲投資者不如逢高散貨離場。

不過，亦「有人漏夜趕科場」。外媒引述景順基金經理Tony Roberts指，他沽出日本股票獲利，並增持中國股票，認為中國股票「相對具良好價值」。他看好現金持有量超過負債的內房企業，認為存在投資機會，因這些公司可從陷困內房手中獲取資產。此外，他看好可與日本或德國對手競爭的工廠自動化公司，以及旨在透過把握內地大量未投保人口來實現增長的保險公司。

摩根士丹利又認為，萬科流動性風險可控，財務狀況仍穩健，短債覆蓋比率為2.2倍；該股每股資產淨值13.75元，以資產淨值折讓35%計，目標價8.94元，投資評級為「減持」。該股昨漲0.79%至7.59元。

恒大昨日股價大上大落