產經

內銀淨息差 明年料沉底

中國銀行第三季純利按年增3.29%至547億元人民幣。 中國銀行第三季純利按年增3.29%至547億元人民幣。
中國銀行第三季純利按年增3.29%至547億元人民幣。
中行去季撥備前盈利增
內房危機仍像計時炸彈，內銀須透過既有樓按減息等方法「讓利救國」。中國銀行(03988)上季撥備前盈利按年僅增0.65%至987.02億元（人民幣‧下同），為4大國有銀行唯一尚有增長者，但增速遠遜上半年的5.72%。向來被視為「優等生」招商銀行(03968)亦坦言，明年淨息差仍有沉底之虞。
郵儲行股價挫6%三年低
內銀板塊周一受壓，其中上季撥備前盈利冧逾一成、遠遜預期的郵儲銀行(01658)跌6.57%，收報3.55港元，創3年新低；招行跌3.81%；工商銀行(01398)跌2.85%，建設銀行(00939)及中行分別跌1.75%及1.08%。
截至9月底止季度，中行純利按年增3.29%至547.63億元，於4大國有銀行中僅次於農行。首9個月淨息差為1.64%，按年跌13點子，比工行、建行及農行跌30至34點子好得多，但原因很明顯是「食正」香港加息周期的中銀香港(02388)托住。
事實上，中行上半年淨息差為1.67%，可以肯定第三季差過第二季；上季淨利息收入按年僅增0.31%至1,189.8億元，遠遜上半年的4.75%。即使上季淨手續費及佣金收入按年增1.94%至167.97億元，首9個月內地監管口徑的成本收入比由上半年的25.97%升至26.98%，可見中行在內地的經營跟同業一樣「壓力山大」。9月底不良貸款率為1.27%，按季跌0.01個百分點。
民行純利98億增7.2%
中國恒大(03333)大債主民生銀行(01988)則公布，上季淨利息收入按年跌2.67%至258.74億元，主要是淨息差按年跌10點子至1.46%，但營業收入照樣按年升1.07%至347.65億元，純利按年增7.22%至98億元。
民行9月底不良貸款率為1.55%，與餘額雙雙按季下跌，關注類貸款餘額按季減少0.52%。
拖累渣打集團(02888)上季業績大倒退的渤海銀行(09668)上季按年少賺7.37%至49.96億元，跌幅大過上半年，9月底核心一級資本充足率僅8.06%，按季回落0.22個百分點，接近7.5%的監管要求門檻。
招行行長助理兼財務負責人彭家文不諱言，淨息差仍會受壓，因即使存息降，礙於結構上的轉變（定期化）令存款成本「還是相對剛性」，同時既有樓按減息還會在今年和明年拖低淨息差。儘管政策令該行樓按提前還款減少差不多一半，局部穩定了一項高利潤貸款資產的流失，但與之前正常月份相比仍偏多，回到正常狀態仍需時。
綜合官媒評論，內地商業銀行上半年淨息差跌穿1.8%的「警戒線」，「須在多重目標中尋求動態平衡」，銀行業淨利潤水平需被理性看待。由於政府發債繳款的影響持續，料中國人民銀行仍會多管齊下讓流動性「合理充裕」，本季或再下調存款準備金率。
中國銀行淨息差走勢中國銀行淨息差走勢
中國銀行淨息差走勢
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc