內銀淨息差 明年料沉底

事實上，中行上半年淨息差為1.67%，可以肯定第三季差過第二季；上季淨利息收入按年僅增0.31%至1,189.8億元，遠遜上半年的4.75%。即使上季淨手續費及佣金收入按年增1.94%至167.97億元，首9個月內地監管口徑的成本收入比由上半年的25.97%升至26.98%，可見中行在內地的經營跟同業一樣「壓力山大」。9月底不良貸款率為1.27%，按季跌0.01個百分點。

民行9月底不良貸款率為1.55%，與餘額雙雙按季下跌，關注類貸款餘額按季減少0.52%。

招行行長助理兼財務負責人彭家文不諱言，淨息差仍會受壓，因即使存息降，礙於結構上的轉變（定期化）令存款成本「還是相對剛性」，同時既有樓按減息還會在今年和明年拖低淨息差。儘管政策令該行樓按提前還款減少差不多一半，局部穩定了一項高利潤貸款資產的流失，但與之前正常月份相比仍偏多，回到正常狀態仍需時。

綜合官媒評論，內地商業銀行上半年淨息差跌穿1.8%的「警戒線」，「須在多重目標中尋求動態平衡」，銀行業淨利潤水平需被理性看待。由於政府發債繳款的影響持續，料中國人民銀行仍會多管齊下讓流動性「合理充裕」，本季或再下調存款準備金率。

中國銀行淨息差走勢