港擬監管虛擬資產場外交易所

無牌虛擬資產平台JPEX涉嫌詐騙，場外交易所（OTC）也涉及其中。財經事務及庫務局局長許正宇在立法會財經事務委員會會議上表示，考慮修訂法例監管OTC，現正與監管機構及不同部門商討，方向主要是「由誰監管」、「如何監管」、「監管甚麼」，惟仍在溝通協調階段，日後有全面想法會再到立法會作匯報，未有回應時間表。

外界批評證監會及執法部門執法反應慢，香港證監會主席雷添良指，該會已與執法部門成立專責小組，雙方定期開會及交換情報，若日後發現可疑平台，可以更快採取行動，效率會有所改進。

會上多名議員關注現時網絡紅人宣傳是否存在監管真空，證監會行政總裁梁鳳儀坦言，如果網絡紅人教人開戶、交易產品，當中不涉及詐騙、無利益衝突，屬於分享資訊，較難規管這種行為。不過，她強調，今年該會從反洗錢條例獲得新權力，無論平台是否已申領牌照，任何人都不可以欺詐或罔顧事實的方式，宣傳虛擬資產交易平台，一旦發現有涉嫌誤導或失實陳述，證監會將發信要求停止宣傳，甚至申取法庭禁制令。

80%人歡迎上調存保額 另外，香港存款保障委員會就存款保障計劃保障額50萬元提高至80萬元的公眾諮詢已於本月12日結束。許正宇指，據存保會委託香港中文大學在諮詢期內進行的民意調查顯示，有八成市民歡迎存保會的建議，反映大眾認同加強保障存戶和維持金融體系。存保會將會整理和分析期間收集到的建議及市場意見，再作最終決定，計劃明年初公布諮詢結果，目標在明年第一季向立法會提交修訂條例草案，也會積極考慮定期檢討時間表。