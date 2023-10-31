金管：數碼港元未有推出時間表

金管局公布數碼港元先導計劃第一階段報告，發現數碼港元在可編程性、代幣化、即時交收等方面，能為現有的支付生態系統帶來獨特價值。金管局副總裁李達志表示，發展數碼港元並非易事，需要以年計的時間觀察及準備，強調目前沒有正式推出數碼港元的具體時間表。

該局助理總裁（金融基建）鮑克運認為，首階段進行的試驗均在受控環境、預先假設條件的情況下進行，在實際應用時的效果仍有待觀察；例如包括在高強度使用下分散式帳本技術的處理速度，或商戶是否有資源解讀智能合約的訊息等問題。數碼港元整體效益可能需要更成熟的生態系統配合，才令有關好處得到更好體現。

明年第二階段測試 第二階段的先導計劃將於明年進行，該局首席金融科技總監周惠強表示，首階段的用例主要圍繞零售和支付層面，預期下階段的重點將包括企業用例、跨境支付等。當局稍後會邀請銀行、支付或科技公司等提交申請，再考慮第二階段涉及的公司及用例數目。

李達志表示，先導計劃本身是一個重複過程，目前希望先做更多探索和研究，暫時沒有針對進行多少輪測試設上限；又指一年前內部已成立小組研究立法問題，但一切視乎第二輪測試研究報告結果。

內地積極推展數字人民幣，李稱，與數字人民幣進行對接非一定靠數碼港元，早前亦透過轉數快完成測試；若日後數碼港元發行，將確保順暢對接數字人民幣。