亞太稅前利潤318億 港貢獻五成

今年首3季，在港業務多賺1.09倍至82.53億美元，滙豐亞太則多賺64%至150億美元。

財管多賺23倍 炒房縮6% 另外，集團第三季財富管理及個人銀行（WPB）固定匯率稅前利潤達到27.77億美元，按年大增23.57倍，增長遠跑贏其他業務。集團表示，於9月底，財富管理金額達到1.6萬億美元，按年增約12%。今年首9個月的新增投資資產淨額為670億美元，當中有420億美元來自亞洲。

其他業務方面，工商金融稅前利潤增長35.61%至28.48億美元，俗稱炒房的環球銀行及資本市場（GBM）稅前利潤跌6.82%。企業中心則按年轉賺7.65億美元。另貸款增長維持疲弱，客戶貸款按列帳基準計算季減240億美元，按固定匯率計仍減50億美元，主要是工商金融業務的客戶貸款因亞洲需求持續淡靜而下跌，惟WPB業務的按揭結欠有增長，主要來自亞洲及英國。

計入外匯掉期合約的資金收入或成本後，首9個月淨利息收入為394.83億元，按年增長35%；淨息差為1.62%，按年上升36點子。單計第三季，淨息差為1.72%，按季擴10點子，帶動淨利息收入按季增長約一成至144.95億元。

值得關注的是，第三季錄減值準備淨撥備15.11億元，按季多6.35億元，主要是季內「有個別公司客戶貸款評級下降」，引致撥備增加。截至9月底，特定分類或減值貸款比率為0.89%，按年升0.42個百分點。