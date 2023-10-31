滙控增回購 股價仍倒插

集團上季除稅前利潤按年多近45億美元，部分乃由於去年同期錄減值23億美元，與計劃出售法國零售銀行業務有關，當中21億美元已在首季撥回。集團預期有關業務將於第四季重新分類為持作出售用途，屆時有關減值將會重列。

至於昨日宣布的回購計劃料於短期內展開，規模較今年兩輪各20億美元為高，財務總監艾橋智解釋，距離明年2月公布全年業績，有較長時間來執行，所以金額較上次增加，進一步回購將視乎是否有適當的資本水平。行政總裁祈耀年補充，該行目前擁有非常強大的資本生成能力。

離岸內房組合撥備或升 滙控上季淨利息收入按年增長15.51%至92.48億美元，按季則跌0.61%，淨息差1.7%，按年增長19點子，按季收窄兩點子，主要反映將存款轉向定期產品的客戶增多，亞洲市場尤為顯著。艾橋智指，不預期美國聯儲局再大幅加息，但高息會維持一段時間，之後會視乎情況，對是否調整最優惠利率（P息）作適當決定，並料未來幾季貸款增長維持疲軟，但明年或有望回升。

此外，滙控第三季預期信貸損失（ECL）近11億美元，與去年同期相若，中國商用物業行業佔5.03億美元。艾橋智表示，內房在夏季的情況差過年初預期，第四季在香港入帳的離岸內房組合可能需要更多撥備。惟重申集團對全年預期信貸損失提撥，佔貸款總額平均值約40點子的指引不變。

他又說，中國在短期內面臨一些挑戰，主要是內地房地產的問題，可能需要幾個季度來解決，中長期而言中國經濟依然相當強勁，對此抱有信心。至於香港依然是全球金融中心，財富業務增長理想。

首3季計，集團列帳基準除稅前利潤為293.71億美元，按年增長1.44倍，按固定匯率計增長1.54倍。

成本指引增 因獎勵員工 滙控大致維持全年業績指引不變，但把今年營業支出增長目標，由原來增長3%，上調至4%，主要是科技及營運支出增加，與表現掛鈎的酬勞亦可能增加。行政總裁祈耀年表示，考慮到集團首9個月成績強勁，持續投資科技及數碼化，以及獎勵表現出色員工的決定很合理，重申集團致力於成本控制，首9月的營業支出減少5億美元或2%。

至於該行出售加拿大業務的計劃之前遭加國政黨反對，艾橋智表示，有關交易進展順利，並已獲得加拿大競爭局批准，目前仍預期明年第一季完成後，會派發0.21美元的特別股息。

滙控的內房敞口進一步降至136億美元。 集團2023年業績指引 滙豐控股第三季業績摘要 各業務固定匯率稅前利潤