向世界錢進：低撈海外盤 博雙重回報

較同區其他地方平23%

其中,以英格蘭東北部的赫爾(Kingston upon Hull)的首置平均樓價15.65萬英鎊(約148.5萬港元)最低,並且較其所處的約克郡-亨伯(Yorkshire and the Humber)分區的首置平均樓價低23%。排第二是同樣位於英格蘭東北部的米德爾斯伯勒(Middlesbrough),首置平均樓價15.67萬英鎊(約148.7萬港元),較所處的英格蘭東北(North East England)分區的首置平均樓價低11%。