匯通天下：加元仍受利率油價左右

上周加拿大央行宣布將利率維持在5厘水平不變，符合市場預期。雖然政策聲明混合「鷹」派和「鴿」派言論，但美元兌加元一度上漲0.3%至近1.385，反映市場解讀政策聲明偏「鴿」。雖然加拿大10月暫停加息，但在通脹壓力揮之不去的情況下，再次加息的風險仍在。

年底加息機會猶在 市場定價顯示，加拿大央行12月加息0.25厘的機率為50%。雖然進一步加息可能會導致加元短線急促升值，但亦可能會拖累加拿大2024年的增長前景。美元兌加元今年3月高位1.39仍然是向上的重要阻力位，而1.35則是下行底部。

從中線來看，基於美國和中國的商業周期轉變，加元的表現可能遜於澳元。因為澳洲和中國有較緊密的貿易關係，而加拿大則與美國較為緊密。中國經濟觸底回升有助澳洲出口，而美國經濟放緩可能對加拿大的貿易狀況造成壓力。

另外，加拿大貿易條件亦很大程度取決油價前景。如果以巴衝突升級和伊朗中斷石油供應，油價或被推高。雖然目前油價相關風險似乎可控，但若油價飆升或令加元跑出，特別是相對歐元和英鎊等能源進口國貨幣。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪