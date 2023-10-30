股市估市：科技股後市未許樂觀

港股上周五出現挾倉，令恒生指數全周倒升226點，惟目前相較9月收市，仍有逾400點的差距。恒指上周曾跌穿17,000點，該齊頭關口似有一定支持，但技術上而言，跌穿支持位後在該位置反覆實非罕見。

外資對A股市場乏信心 儘管中央匯金持續入市撐A股，內地亦發萬億元人民幣國債撐基建，但金融市場似乎並不賣帳，通過互聯互通投資A股的資金亦持續流出，正正顯示市場情緒甚差，整體後市未許樂觀，恒指在反彈後再創年內低位，幾乎已是最低消費。重磅股及過去屬外資寵兒的科技股，後向暫未許樂觀。

截至今年6月底止的半年度，集團收入按年跌2.2%，至68.79億美元，但按半年度計，收入則有所回升，升幅逾一成。以產品類別計，動力工具仍為其主要收入來源，佔比逾93%，地域上，北美及歐洲分別貢獻盈利75.1%及16.7%。毛利率按半年計輕微下跌，但仍保持在39.27%的高水平，而除息、稅、折舊及攤銷前利潤率（EBITDA Margin）則按半年回升，至12.59%，反映其在成本控制及提高營運效率方面下了不少工夫。

創科受惠北美業務貢獻 集團早前發布下半年銷售目標，指所有主要部門及地域，均持續為其第三季業績作出貢獻，對下半年實現中個位數收入增長有信心，當中的旗艦業務Milwaukee繼續表現出色，且有機會優於上半年高於9%的增長水平。而今年全年，亦可望實現自由現金流近10億美元的內部目標，遠高於2022年的3.29億美元。

走勢上，創科股價早前曾跌至67.35元，其後有打底迹象。基於港股市況仍然未穩，創科後市料仍然反覆，惟在良好的基本因素帶動下，以長線角度審視，目前是甚佳的收集時機，其15倍左右的市盈率，相較歷史平均逾20倍為低，現價相對合理。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）