名家筆陣：礦業受惠全球擁抱綠能

香港9月初的一場黑雨，雨量不單只打破了自1884年以來的紀錄，其破壞力也遠超想像，連部分地鐵站也出現了水浸情況，一些商場地庫更加完全被洪水淹沒。地球暖化導致極端天氣事件愈來愈頻密，如果人類再袖手旁觀的話，後果真的不堪設想。

要解決地球暖化問題，增加再生能源比例刻不容緩，但改變能源結構也不是一時三刻便能做到。在漫長的發展過程中，那些能解決地球暖化危機的產業或蘊藏投資機遇。

能源轉型增金屬需求 香港投資者應該非常熟悉內地領先的環保行業，例如光電產業和鋰電池產業等，但一個比較少人談及的產業──礦業，其實也值得大家留意。要普及再生能源，便需要大量使用到一些如銅、鎳、鋰等金屬。因此，投資於礦業其實也有機會受益。

用銅做例子，傳統發電廠地點通常離用戶不遠，但再生能源卻受自然環境所限制，風力發電機需要坐落於風力強勁的地點，太陽能發電則要建在日照充足的地方，而這些地方卻可能遠離用戶。

用美國做例子，風力發電廠通常坐落於美國中部，但電力需求卻多來自東西兩岸城市。由此可以預見，未來需要建造更多長距離高壓輸電網。銅作為最常用的導電媒體，自然受惠。

產能受限 支持銅價 至於愈來愈普及的電動汽車，估計每一輛所需要的銅為傳統汽車的1.7至4倍。如所有的汽車都轉為電動的話，估計已經佔現有銅產量的一成六左右，此估算還不包括電動貨車和巴士在內。

但問題是，一個新礦場從發現到有規模地產出礦物需要非常長的時間，短的可能需時數年，長的如銅礦，隨時需要10多年。再者，有不少產能都在政治不穩定的地方，令增加產能再多一層阻礙。所以估計未來銅價雖然會繼續周期性波動，但要大幅回落卻不容易。

至於加快發展清潔能源須面對的另一個問題是，如各國要達成減排承諾，無可避免地要在未來十多二十年不斷對再生能源作出大量投資，但問題是錢從何來？加大財政支出無可奈何地會刺激經濟，繼而令通脹會有長期居高不下的風險。

美國在經過上世紀80年代初的高利率政策後，通脹在80年代的中後期大約穩定在5%水平，而利率大約在6至10厘徘徊，直到美國財政赤字由佔國內生產總值（GDP）的4.6%開始改善後，美國通脹率才見徐徐降至到更低水平。由此可見，要同時平衡環境和經濟的需要，難度不可謂不低。

（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉