銀主消息：鰂魚涌住宅嗌200萬

樓價繼續尋底，港島鰂魚涌福昌樓銀主盤拍賣開價驚見僅200萬元，屬車位價，呎價低至「6字頭」。

環亞物業拍賣明日將推拍約30項物業，包括上述項目的低層19室銀主單位，實用面積約300方呎，開拍呎價約6,667元。據了解，近期該盤高層16室，實用面積約326方呎，以約286萬元易手，呎價約8,773元。

同場半新盤北區高爾夫‧御苑兩個銀主單位劈價翻拍，其中7座高層E室，實用面積約372方呎，減價80萬元或約17.8%，以370萬元拍賣，呎價約9,946元。原業主於2017年以約691萬元購入，現開價低約46.5%。

家壹開價低購入價35% 忠誠拍賣本周三推出約14項物業，不少亦為半新盤銀主盤，如長沙灣家壹高層H室，實用面積約226方呎，推拍價360萬元，呎價約15,929元。項目於2021年才入伙，原業主2020年以約554萬元買入，現開價低約35%。

同日黃開基拍賣行推拍約23項物業，當中，粉嶺居屋榮輝中心2座高層K室銀主單位，已補價自由市場開價330萬元，呎價約7,876元。開價較個別銀行網上估價低約69萬元或約17.3%。