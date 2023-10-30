二手慘淡：藍籌盤買賣挫40% 第一城4年蝕240萬

減辣後首個周末，二手交投未見起色。中原表示，10大屋苑期內只錄約6宗買賣，按周跌約40%，當中4個屋苑交投捧蛋。另外，將軍澳日出康城有四房單位，在辣招期縮短至兩年即沽，帳面仍蝕近380萬元。

港島3個藍籌屋苑周末各錄一宗買賣。該行莊劍嵐指，鰂魚涌太古城銀柏閣中層F室套三房戶，實用面積約897方呎，8月放盤，累減180萬元，獲用家以1,450萬元承接，呎價約16,165元。

沙田第一城錄勁蝕個案。美聯黃錦瀚稱，屋苑34座高層C室，實用面積約707方呎，曾叫價1,000萬元，施政報告公布後議價數日，終以898萬元沽出，呎價約12,702元。原業主2019年以同類型最高價1,138萬元購入，約4年帳面蝕240萬元。

SEA TO SKY兩年鬆綁仍損手 將軍澳周末期間錄逾10宗二手買賣，額外印花稅年期由「3變2」業主仍要蝕讓。市場消息透露，SEA TO SKY第3座一個海景單位，實用面積約1,054方呎，叫價1,750萬元，減價24小時後即售1,600萬元，呎價約15,180元。原業主2021年以近1,980萬元購入，帳面貶值約19%。

美聯謝建業指，將軍澳藍塘傲8座中層A室三房戶，實用面積約629方呎，約一年前放盤開價1,600萬元，剛減至1,088萬元易手，呎價約17,297元，約6年帳面蝕約444萬元。

屯門二手樓價跌至「2字頭」有交易。祥益黃文樂稱，豐景園1座高層8室，本月放盤，即減50萬元，成交價298萬元，呎價約9,644元，約6年帳蝕37萬元。