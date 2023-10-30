啟德海灣1期加推118伙
由嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，昨日上載價單2號，建築期折實連回贈計平均呎價約20,988元（特選即供折實平均呎價約21,096元），預料短期內公布銷售安排。該盤在3日內累錄逾千張入票，按首兩張價單共326伙計，暫超額認購逾兩倍。
嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，加推單位包括28伙一房戶、83伙兩房戶及7伙三房戶，計及最高20%折扣和3%提前成交現金回贈後，折實售價589.37萬至1,546.83萬元，呎價介乎約18,528至26,384元。目前已入票人士中，估計有約三至四成屬內地客。
會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠稱，今批單位售價最低為2A座1樓H室，實用面積305方呎一房戶，折實呎價約19,324元。中國海外地產營銷總監李承聰指，是次兩房入場戶為2A座1樓F室，實用面積427方呎，折實價791.13萬元，呎價約18,528元。
ONE SOHO一周沽5單位
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