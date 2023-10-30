啟德海灣1期加推118伙

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，加推單位包括28伙一房戶、83伙兩房戶及7伙三房戶，計及最高20%折扣和3%提前成交現金回贈後，折實售價589.37萬至1,546.83萬元，呎價介乎約18,528至26,384元。目前已入票人士中，估計有約三至四成屬內地客。